逃犯條例│羅冠聰擬夥英保守黨人　在英向多名英籍港警提私人檢控

前立法會議員丶前香港眾志主席羅冠聰今日（10日）在Facebook 表示，計劃聯同英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）等，在英國向多位英籍高級香港警務人員提出私人檢控，指稱他們涉嫌干犯酷刑罪。

羅冠聰呼籲公眾，就去年 6 月 12 日中信大廈事件，以及在警察拘留期間中受到的「傷害」提供證據。羅為此計劃發起眾籌計劃。

羅在社交平台表示，由英國政治人物發起私人檢控，可引起更多國際關注，「亦令香港警隊內的英藉警官受壓，甚至可能於日後受英國市民『唾棄』及法律制裁」。

檢控國際團隊主要成員包括羅冠聰和國保守黨人權委員會委員、英國人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）研究員裴倫德。據悉，團隊已委託 Edmonds Marshall McMahon 律師行，打算通過私人檢控，於英國法庭追究有關英籍香港警務人員在「612」中信大廈事件等行為。

3最高英籍警官皆位列警務處助理處長

現時香港警隊 6 名總區指揮官中，三名為英籍警官，皆位列警務處助理處長級別，是英籍警官同儕中最高級別警員，包括西九龍總區指揮官陶輝（Rupert Dover）、前機動部隊學校校長、水警總區指揮官莊定賢（David John Jordan），以及新界南總區指揮官黎德禮（Patrick Laidler）。而在反修例運動中，在 6.12 驅散行動中曾指揮警員向民主黨主席胡志偉射催淚彈的時任水警總區警司薛鎮廷（Justin Shave），剛獲晉升為高級警司。

今年 5 月初，裴曾於 Twitter 發文，點名指陶輝、莊定賢等英籍港警為香港「警暴」的「要犯」（key prepetrators）。

裴倫德與何君堯曾「狹路相逢」

裴倫德曾促安格里亞魯斯金大學，禠奪立法會議員何君堯榮譽法學博士學位。去年，裴倫德來香港視察區議會選舉，「碰巧」遇上當時在街上拉票的何君堯，隨即拍片再向何表示，自己有份促成對方被「DQ」博士學位，何則回應「OK. Good luck to you.」