黎智英被捕｜港澳辦指「為港獨勢力提供資金」、利用所辦媒體播謠

警方今早（10日）以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層，並於壹傳媒大樓調查，是當局首次動用國安法，搜查傳媒機構。國務院港澳事務辦公室發言人傍晚發稿表示，堅決支持香港警方拘捕壹傳媒創辦人黎智英等7人，強調必須依法嚴懲「勾結外部勢力、危害國家安全的反中亂港分子」。 港澳辦發言人點名批評黎智英，更稱「此患不除，香港不寧」。發言人指黎智英策劃、組織、發動一系列非法抗爭，亦利用其所辦媒體傳播謠言、煽動暴力，並為港獨勢力提供資金，批評黎智英為首的境外勢力政治代理人，嚴重威脅國家安全，破壞香港繁榮穩定，妨礙一國兩制行穩致遠。而對黎智英等人依法懲處，是「法治的必然要求」。

警方今（10日）以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層，並於壹傳媒大樓調查。（羅君豪攝）

港澳辦發言人表示，香港長期以來有人充當外國和境外勢力的政治代理人，並協助外國勢力進行分裂、顛覆中國的活動，批評這些「反中亂港分子」於反修例運動中到外國「告洋狀」、推動美國通過有關香港的法案及制裁，並與美國駐港總領館官員會面，是「合謀實施不可告人的勾當」。發言人批評美國於香港扶植及豢養政治代理人，繼而插手香港事務，在香港制造亂局。

發言人重申，香港是個多元社會，在一國兩制下享有「前所未有的民主權利和極為廣泛的自由」，但一國兩制及法治不容觸碰、挑戰，否則會運用香港國安法及有關法律予以嚴懲。