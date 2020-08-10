黎智英被捕｜工聯會稱支持警拘「亂港分子」　葛珮帆：遲來的公義

壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子黎見恩和黎耀恩、行政總裁張劍虹等7人今天（10日）被警方拘捕，據報黎智英涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，逾百名警員今天早上大舉到壹傳媒位於將軍澳的大樓房搜查。 工聯會今（10日）發聲明表示，全力支持警方果斷執法，行使合法權力「拘捕亂港分子」，強調會繼續支持港府依法施政，擁護「一國兩制」全面落實；民建聯亦表示，支持警方依法執法，保障國家安全。該黨立法會議員周浩鼎稱，警方依法辦事，嚴正執法有理，「美國有參議員竟即時放話誣蔑今次拘捕乃打壓自由，又想為分裂國家份子提供保護傘。」

【黎智英被捕】黎智英涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，逾百名警員今天早上大舉到壹傳媒位於將軍澳的大樓房搜查。 （羅君豪攝）

工聯會指，自「港區國安法」實施後，及時有效制止「黑暴」事件，讓社會恢復秩序，政府和市民能投入抗疫工作，惟有「不少反中亂港分子仍繼續勾結外國勢力，肆意造謠抹黑中央和特區政府，甚至推動西方國家粗暴干預中國內部事務、實施制裁」，強調此舉正凸顯「港區國安法」的重要性。

工聯會稱，「港區國安法」無損香港市民受法律保護的自由和權力，目的是保障廣大市民的合法權益，重申支持「肅清危害國家安全的『港獨』分子」，讓社會重回正軌，讓香港盡快走出困局。

梁振英：收黎智英錢的政黨發聲前應申報利益

全國政協副主席梁振英同樣在facebook發文，指民主黨和公民黨當然反對警方到壹傳媒大樓搜證，認為所有收過黎智英錢的政黨、其他組織和個人，在發聲前應申報利益。他又呼籲民主黨、公民黨和記協，應看看去年6月澳洲警方對澳洲廣播電台（ABC）總部搜查的片段。

葛珮帆。（資料圖片／盧翊銘攝）

葛珮帆：大快人心

民建聯立法會議員葛珮帆表示，黎智英是「黑暴攬炒」的禍源，一直勾結外國勢力，認為這次執法是遲來的公義，「大快人心」。她又指，拘捕黎智英說明，國安法並非形同虛設，立法後就會堅決地維護國家安全。

葛珮帆指，黎智英等人多年來「公器私用」，利用壹傳媒「明目張膽地反中、反政府及煽動市民參與違法暴亂」，並非恪守傳媒的專業操守，做公正持平的報導。