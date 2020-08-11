立法會選舉延期｜五眼聯盟批損民主進程　港府反轟虛偽、雙重標準

五眼聯盟（Five Eyes Alliance）外長周日（9日）發表聯合聲明，表示深切關注香港特區政府押後立法會選舉，以及取消多名參選人的資格，認為這會損害作為香港繁榮穩定根基的民主進程。特區政府10日發表聲明回應，表示對五國外長發出「帶雙重標準指控和虛偽」的聯合聲明感到憤慨。特區政府發言人表示，該聯合聲明帶有「指鹿為馬、蔑視事實的指控」，又指此舉是公然干預香港事務。 特區政府強調，外國政府不應危言聳聽，或以任何形式干預特區的內部事務，不應作出「裝作支持香港市民的虛偽行為」。

特區政府發言人重申，押後立法會換屆選舉時基於公共衞生考慮，表示對五國外長發出「帶雙重標準指控和虛偽」的聯合聲明感到憤慨。（資料圖片）

特區政府發言人重申，押後立法會換屆選舉時基於公共衞生考慮，指新一波疫情已導致驚人的確診個案及死亡數字。在社交距離措施下，候選人將不可能進行任何有意義的選舉活動，口岸管制措施亦令身在內地或海外的市民難以及時回港投票，同時郵寄投票、電子投票並不可行，故此押後選舉是為了保障公眾健康及選民投票權。發言人又指英國、澳洲等國「諷刺地基於類似原因作出延遲選舉的決定」，批評五國「雙重標準、虛偽」。

特區政府發言人又指，認同和支持選舉主任依法決定立法會選舉參選人的提名是否有效，重申支持香港獨立或民主自決，以及尋求外國政府或政治組織干預香港的人士不可能真誠地擁護《基本法》及履行立法會議員職責，又認為選舉主任的決定與削弱香港民主制度、剝奪市民自由和權利完全無關。

發言人提到，世界各國包括五眼聯盟都制定了維護國家安全和主權的法律，再次批評五國外長對港版國安法的評論是雙重標準及干涉中國内政，嚴重違反國際關係基本準則，對此表示反對。