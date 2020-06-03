【港版國安法】蓬佩奧與五眼聯盟外長通話　關注香港自治被侵蝕

五眼聯盟（Five Eyes）成員國外長周二（6月2日）通電話，談及港版國安法。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter上表示，他與英國、澳洲、加拿大及新西蘭外長進行了良好對話，談到中共削弱香港自治，以及會推動透明應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）亦發表聲明，稱五國外長討論到互相協調以應付多項迫切的全球挑戰，包括中國單方面及任意決定實施港版國安法，伊朗危害伊拉克及中東穩定的行動，以及需要透明獲取疫情源頭資訊等。五國外長亦討論到合作維持個人防護裝備及醫療設備的供應鏈，以及共同管制敏感技術出口等。

Great conversation with my Australian, Canadian, New Zealand, and UK counterparts. Together we are addressing the CCP’s erosion of Hong Kong’s autonomy and pushing for transparency on COVID-19. We remain focused on addressing Iran’s destabilizing behavior in Iraq and the region. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 2, 2020

另外，白宮同日表示，總統特朗普（Donald Trump）與澳洲總理莫理森（Scott Morrison）通電話，談及香港問題，並邀請後者參加9月舉行的七國集團（G7）峰會。特朗普亦感謝對方提出獨立調查世衛（WHO）應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的方式。

蓬佩奧：港府30年來首次禁六四晚會 是不讓港人發聲及選擇

蓬佩奧亦就香港警方禁止支聯會周四（6月4日）晚在維園舉行六四31周年燭光晚會作出回應。他說，這是香港當局30年來首次拒絕舉辦有關活動，質疑北京的意圖就是不讓香港人發聲及選擇，令他們與大陸人一樣，兩制就到此為止。