立法會延任｜42名建制派議員支持人大決定　認為反映尊重港府意見

全國人大常委會今日（11日）全票通過有關《香港第六屆立法會繼續運作》議案，決定中訂明，現屆立法會續任不少於一年，直到新一屆立法會誕生。下一屆立法會經選舉產生後，任期仍為4年。 42名建制派立法會議員隨即發聲明，支持人大常委會作出決定，解決未來一年立法會真空期的憲制問題，亦反映了人大常委會充分考慮香港社會當前的特殊情況，尊重特區政府的意見。建制派議員認為，這安排完全是從抗疫防疫的需要出發，合法合情合理，有助香港社會減少爭拗，集中精力應對疫情。 港區全國人大代表、政制及內地事務局前局長譚志源表示，全國人大常委會有關決定符合憲制安排，及適時應對特區實際和特殊情況需要，有利於維護社會穩定及特區有效運作。

建制派議員期望，所有留任的立法會議員應以全港市民的福祉為依歸，確保議會有效運作，與全港市民齊心攜手應對疫情，恢復經濟，紓解民困，並推動社會變革，幫助香港走出困局。

42名建制派議員期望，所有留任的立法會議員應以全港市民的福祉為依歸，確保議會有效運作，與全港市民齊心攜手應對疫情，恢復經濟，紓解民困，並推動社會變革，幫助香港走出困局。

譚志源表示，全國人大常委會有關決定符合憲制安排，及適時應對特區實際和特殊情況需要，有利於維護社會穩定及特區有效運作。

譚志源：對常委會決定表示歡迎和全力支持

港區全國人大代表、前政制及內地事務局前局長譚志源回應查詢時表示，對常委會決定表示歡迎和全力支持。

譚志源表示，全國人大常委會有關決定符合憲制安排，及適時應對特區實際和特殊情況需要，有利於維護社會穩定及特區有效運作。他相信人大常委會已充分考慮憲法及《基本法》的相關條文，與及特區各界的不同意見及建議，特別是行政長官和特區政府的看法，而作出合憲和適當的決定。

譚志源又說，未來一年香港將繼續面對前所未有的公共衛生、經濟下滑、失業率上升、民生困苦等問題，行政機關和立法機關必須同心合力，為香港社會及市民大眾的整體和長遠福祉着想，共同為對抗疫情、重振經濟、改善民生、穩定社會等各方面，制訂有效及適時的政策和措施。

陳健波：人大釋出兩大重要訊息

保險界立法會議員陳健波表示，人大決定既貼近本港法律安排，亦參考本港主流意見，做法合情丶合法丶合理丶合憲。人大今次的決定傳達出兩個重要訊息，就是以本地法律為基礎和依歸，證明中央希望維持「一國兩制」，重視本地法律規定，即使為香港解決機而作決定，人大決定仍然盡量貼近本地法律。

第二個重要訊息，就是近日被選舉主任DQ的4名立法會議員獲得留任，反映人大寛大處理「真空期」問題。