人大決定字眼曝光！現屆議員延任不少於一年　下屆任期維持四年

全國人大常委會今日（11日）全票通過有關《香港第六屆立法會繼續運作》議案，有關「決定」字眼亦隨之曝光。消息指，「決定」訂明，現屆立法會續任不少於一年，直到新一屆立法會誕生。下一屆立法會經選舉產生後，任期仍為4年。

第6屆立法會將續任一年。（資料圖片）

全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責的決定，內容為：「2020年9月30日後，香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年，直至香港特別行政區第七屆立法會任期開始為止。香港特別行政區第七屆立法會依法產生後，任期仍為四年。」

換言之，如按政府計劃，2021年選舉產生第7屆立法會，該屆議會將會在2025年任滿，改變現時逢4倍數年份選舉立法會的規律。

不過，根據人大常委會通過的字眼，只列明「第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年，直至香港特別行政區第七屆立法會任期開始為止」，即沒有列出上限，一旦香港局勢有變，例如疫情持續無法進行選舉，今屆議員有機會一直延任下去，直到下一次選舉產生新一屆立法會為止。

外界一度猜測，今屆立法會議員任期延長一年，會否令下屆立法會任期壓縮至三年，今次人大常委會「決定」下屆立法會任期維持四年，並無縮減下屆議員的任期。