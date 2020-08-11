立法會延任｜民主派批剝奪恆常選舉權　了解民意後決定下一步行動

立法會選舉因應疫情延期一年，全國人大常委會今日（11日）全票通過議案，決定現屆立法會延任不少於一年。下一屆立法會產生後，任期仍為4年。 22名民主派立法會議員於晚上發表聯署聲明回應，重申反對押後選舉，批評議會延任「不少於一年」與《基本法》第69條「每屆任期四年」的規定相違，並改變現時四年一屆議會的更替機制。他們指會在了解民意後，詳細研究後下一步行動。

人大常委會決定，第6屆立法會任期延長不少於一年。（資料圖片）

聲明批評：「所謂『真空年』是在港府自製的憲制漏洞下無中生有，故提請人大決定是毫無必要，架空了兩制下的特區憲制、自治程序及本地法律機制。」又指議會將延任「不少於一年」，與《基本法》第69條「每屆任期四年」的規定相違，「近450萬選民的恆常選舉權遭褫奪，第五年的議會也不復有民意授權。」

民主派又指，延任的先例一開，《基本法》下的憲制安排將失去確定性及法律約束，又警告「主政者若一再盲目篤信權力，將摧毀僅餘的民主自由，斷送幾代香港人的未來。」聲明最後提到，民主派會從不同渠道了解民意，詳細研究後再決定下一步行動。

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