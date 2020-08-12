傳入境處設新國安部門審敏感簽證　FCC去信處長要求交待

有報道引述消息指，入境處已成立新的國家安全部門處理外媒記者簽證申請。香港外國記者會（FCC）今天（12日）去信入境事務處處長區嘉宏，要求交待外媒記者簽證申請是否引入新程序。

要求釐清處理申請準則 解釋為何延遲處理

香港外國記者會指，有關的變動已引起很多外國媒體和記者的深切關注，緊急促請處方澄清，是否會成立新的國家安全部門處理外媒記者簽證申請，處方處理申請時有甚麼考慮準則，部份外媒記者簽證為何被延遲處理，並要求處方確保新程序不會限制記者在內地和香港自由採訪。

《英文虎報》早前報道稱，本港入境處已成立新的國家安全部門，以處理來自外國媒體和台灣組織敏感的簽證申請，負責延誤包括《紐約時報》和《華爾街日報》在內的一些外國媒體組織的簽證續簽。外國記者的簽證申請必須經由該6月底成立的新部門，但入境處過去從未公開過這樣的部門。

報道指，近日入境處以各種技術原因拒絕或是延遲多間外媒的記者簽證，包括《紐約時報》和《華爾街日報》的記者簽證申請都被延誤，如編輯第一次申請簽證時，未有提及其職責包括報道新聞，但當局發現他採訪過示威現場，其簽證申請就會被拒絕或是延遲。當局亦會要求查看機構的強積金供款紀錄，確認記者是否長期在香港工作。

香港外國記者會（FCC）。（資料圖片）

FCC：近期有本港外籍記者簽證延誤 情況極不尋常

今年7月，《紐約時報》資深記者儲百亮（Chris Buckley）不獲發本港工作許可簽證，引起社會關注。FCC指出，近期本港多間傳媒告知，有外籍記者簽證或更新簽證延誤，情況極不尋常。 FCC早前已敦促港府保證新聞工作者可自由及免除威嚇與阻礙地在港工作，而港府至今尚未有清晰保證。

入境處處長區嘉宏上月履新時表明，作為國家安全委員會成員，會帶領入境處肩負把守國家安全的職責，但未有回應會否因應國安進行入境審查，僅稱會按照現行法例和政策，審視每宗個案決定。