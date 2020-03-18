記協促澄清美媒簽證安排　駐港公署駁FCC：被迫反制　合法合理

中國外交部宣布，因應美方打壓中方媒體駐美機構的行為，決定反制要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》3間美國傳媒機構在10日內交還記者證，不得在中國境內包括港澳從事記者工作。 香港記者協會今日（18日）發聲明，對有關消息表示震驚和極度遺憾，要求港府澄清被逐的駐華記者日後是否仍可獲准來港工作，另該三家美國駐華傳媒機構駐香港的外國記者，又會否被禁止在港從事採訪工作。 香港外國記者會（FCC）今早亦發聲明，強調所有在港外國人的工作簽證均由入境處獨立作出，若制度有變將侵蝕「一國兩制」的原則。外交部駐港公署反駁指，中方政府依「一國兩制」和《基本法》享有的外交事權，反制措施合法合理合情。

記協促請港府盡快澄清，並要求當局保證外國新聞工作者可繼續在港工作，以及日後可繼續獲發工作簽證。（資料圖片）

記協聲明表示，自回歸以來，香港特區按照《基本法》的規定實行「一國兩制」、「港人治港」及高度自治，其中出入境管制屬港府在「一國兩制」之下的自治範圍。故記協促請港府盡快澄清，並要求當局保證外國新聞工作者可繼續在港工作，以及日後可繼續獲發工作簽證。

記協亦希望中央按照《基本法》，恪守「一國兩制」的原則和「港人治港」的諾言，以免破壞國際對香港作為全球最自由經濟體的信任。記協強調，外交部絕不能干預香港內部事務，包括禁止外媒記者在港工作，「相關決定將嚴重衝擊港人治港、高度自治的承諾，動搖一國兩制的根本。」

駐港公署發聲明批評外國記者會（FCC）說三道四，對FCC指一國兩制被侵蝕的說法表示強烈不滿和堅決反對。（資料圖片）

駐港公署批FCC說三道四

外國記者會今早亦發聲明，對中方有關決定感驚訝，強調新聞自由是香港自身制度下依法享有的權利，關注他們被禁止在港擔任記者。聲明強調，根據《基本法》，所有在港外國人的工作簽證決定都由入境處獨立作出，若制度有變將侵蝕「一國兩制」的原則。

駐港公署：正當合理防衛 責任不在中方

駐港公署下午發聲明反駁，批評FCC說三道四，稱中方的決定是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛，起因和責任不在中方。

發言人指，FCC應向美國表達不滿，要求美方「改弦更張，糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制，而不是顛倒是非，對中方無端批評指責。」發言人又指，FCC應認真讀《基本法》，全面準確理解和尊重「一國兩制」，不應是非不分，「我們堅決反對任何外部勢力濫用新聞自由，干涉中國內政、干預香港事務。」