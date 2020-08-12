新冠肺炎｜增62宗　葵涌碼頭多5宗累計16人染疫　增一名印傭中招

本港第三波疫情反覆，今日（13日）新增62宗個案，較昨日數字增加一倍。今日確診個案中61宗為本地個案，1宗為輸入個案。本港累計4244宗確診個案(包括一宗疑似個案)。 當中多一名曾入住銅鑼灣希雲大廈7樓的外傭確診，而日前確診、曾居在旺角長興大廈的外傭，衞生署未能找到單位業主，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲僱主向聘請外傭查詢。 此外，葵涌碼頭再多5宗確診個案，衞生署陸續派樽作測試，料涉及數千人。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，於61宗本地個案中，有33宗與早前個案有關，其中24宗涉及家庭及朋友聚會；其餘28宗為無源頭個案。此外，今日有約30多宗初步確診個案。

呼籲僱主詢問外傭有否入住長興大廈

今日多一名印傭確診（個案編號第4199號），她在7月24日離開舊僱主，於7月25日至31日曾入住銅鑼灣希雲大廈7樓，並與其他5位外傭同住。張竹君指，已安排她們進行病毒測試。此外，確診外傭在8月1日至10日於西貢與新僱主同住，有11人列作緊密接觸者，會送往檢疫中心。張竹君指，另一位曾住希雲大廈的確診外傭居在9樓，二人並非相識。

至於日前確診的外傭（個案編號：4159），她曾於旺角長旺道長興大廈9樓入住。張竹君指，聯絡警方協助找尋該宿舍的業主，但不果；而該單位非僱傭公司宿舍，而是供外傭付款數十元入住一晚，未必有外傭入住紀錄。張竹君呼籲僱主最近若聘請外傭，向她們查詢是否曾入住長興大廈9樓，若有要安排測試。

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確診個案非集中單一碼頭

葵涌貨櫃碼頭再增加5宗確診個案，分別是個案編號4183、4192﹑4203、4215、4238，累計有14人確診，另外有2名有關連的家庭成員確診。張竹君稱，貨櫃碼頭地方大，分為不同碼頭，而現時個案非集中在單一碼頭，而各自公司有小型群組，他們會在自己的休憩室食飯，有部份人會在其他地方更衣。她稱，陸續為碼頭工作的人派樽測試，估計涉及約數千人；至於休息室等地方已安排大清洗。