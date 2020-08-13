黎智英被捕｜黎智英：相信現階段不會被送返內地審訊

警方周一（8月10日）以涉嫌違反國安法為由，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等人，引起本地以至國際關注。黎智英獲准保釋後，今日（13日）通過社交網直播，回應本地及海外網民的提問。 黎智英表示，沒有想到北京這麼快就會對他展開行動，相信自己或其他人現階段不會被送返內地接受審訊，調查案件的國安處警員都是香港人，但他不排除日後有可能被送返內地。 他感謝香港市民及國際社會對他的支持，讓他感覺「自己的確在保護香港這個城市」，非常感動，又說只要國際社會繼續關注香港，已經足夠。

黎智英主要以英語回應提問。他指周一當日本身只是一個很平常的早上，做完運動、看完報紙，忽然有數十名警察到其家中拘捕他。他表示，沒想到中國政府會那麼快對他展開行動，始終國際社會對這類行動的反應會很大，憂慮會損害香港的投資環境。黎智英提到，被扣查逾40小時期間沒有受到粗暴對待，大部分時間都是等候程序。

美國傳統基金會艾里森外交政策中心資深研究員岡薩雷斯（Mike Gonzalez）表示，現時整個美國政府、國務院、國會都認識黎智英，得知他被捕後都認為這是一個大錯誤，部分人已將黎「視為香港捍衞自由的象徵」。黎智英表示感到榮幸，無論這些關注會為他帶來保護還是更多的危險，他都會心懷感激，「繼續做好自己的角色」。至於是否擔心日後被送上中國內地受審，他表示目前暫時沒有這個擔憂。

被問到國際社會未來可以為他和香港做什麼，黎智英指外國發聲支持香港、持續關注香港，已是最佳的關注方法，因為各國的政界都需要聆聽自己國內的輿論，從而作出反應。

黎智英稱，市民的支持讓他「明白到自己在做對的事」，這對於年逾古稀、生命將到達最後階段的他而言，感覺十分寶貴，無論未來有多大的困難艱辛，心境都會平靜，因為香港就是他的家園，「會一直保護這地方的核心價值」。