黎智英被捕｜蔡英文稱香港形勢惡化　國台辦：奉勸民進黨停止操弄

針對壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等人因涉嫌違反《港區國安法》被捕，台灣總統、民進黨主席蔡英文今日（12日）在主持民進黨中常會前發表談話稱，香港形勢正進一步惡化，呼籲北京與港人以對話解決爭議，並強調政府會持續提供港人必要的人道協助。 對此，國台辦發言人馬曉光表示，奉勸民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄，不要在亂港謀「獨」的絕路上越走越遠。

壹傳媒創辦人黎智英因涉嫌違反《港區國安法》被捕，事件在台灣引起廣泛關注。 （羅君豪攝）

據早前報道，蔡英文指出，先前已就《港區國安法》立法爭議中多次譴責中方不顧香港民意強行立法，嚴重侵蝕「一國兩制」、「五十年不變」的國際承諾；而逮捕黎智英和周庭等人，更顯示中方可以透過強加於香港人民的《港區國安法》，直接侵害香港的自由、人權和法治基礎。

她呼籲北京當局，當人民群起抗爭時，政府應想辦法和人民溝通，並解決爭議，而不是壓迫人民，剝奪自由和人權。唯有與香港人民誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會早日回歸平靜。民進黨作為執政黨會信守承諾，堅定支持香港人民爭取自由民主，並要求政府部門持續提供香港人民必要的人道協助。她又呼籲全世界挺香港的國家和意見領袖，持續關心香港的狀況，支持港人捍衛自由和人權。

兼任民進黨主席的台灣總統蔡英文12日在主持民進黨中常會之前就香港議題發表談話。（中央社）

馬曉光批民進黨亂港謀「獨」

對此，馬曉光指出，香港國安法的制定與施行以及特區政府依法對違法分子採取措施，目的是打擊違法犯罪，保障香港法治秩序和繁榮穩定，維護國家主權、安全、發展利益，維護廣大香港民眾的自由、人權，維護「一國兩制」行穩致遠。這是正義之舉，合法合理。

他強調，民進黨當局打着各種旗號，假藉各種名義插手香港事務，支持、勾結「港獨」勢力和亂港分子，煽動甚至參與破壞香港繁榮穩定和分裂國家的活動。民進黨當局的有關言論再次暴露其邪惡用心，所謂民主自由是假，亂港謀「獨」是真。奉勸民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄，不要在亂港謀「獨」的絕路上越走越遠。

（綜合報道）