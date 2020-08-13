建制倡資助市民私人檢測　林鄭當場落閘　因要顧及「國家隊」

港府早前公布推出俗稱「全民檢測」的「普及社區檢測計劃」，預料有500萬人參加，費用全免，惟部分人擔心接受檢測後DNA會「送中」。 特首林鄭月娥昨日（12日）約見建制派不同板塊，據了解，有建制議員提出，資助市民每人300元到私人化驗所檢測，以擴大全民檢測範圍，但林鄭聞言迅即「落閘」，質疑此舉令人覺得國家隊「做唔到嘢」。

8月4日，內地核算檢測支援隊先遣人員到華大基因的大埔工業邨實驗室。（張浩維攝）

建制促設「港康碼」方便出食肆 政府允考慮

全民檢測計劃並非強制性，市民可決定是否參加，政府目前未公布細節，食物及衛生局局長陳肇始本周一（10日）曾表示，全民檢測主要靠3間內地檢測機構的服務，內地核憂檢測支援隊的先遣隊正在做前期工作。7名先遣隊成員8月2日來港，支援防疫抗疫工作，連日考察並與特區政府制定方案，加強檢測能力，為擴大社區檢測計劃做準備。

多個建制派政黨昨日與林鄭月娥會面，其中經民聯主席盧偉國提出應設立「港康碼」，讓持有陰性檢測結果人士，可於14天內出入食肆、商場或公共地方等，配合全民檢測，讓市民憑手機顯示「港康碼」。民建聯主席李慧琼昨亦建議推出「港康碼」，方便市民日常生活，並指政府答應會考慮這些措施。

有建制議員直指，設立「港康碼」可「迫使」不願接受檢測的市民參與，否則會造成生活不便，但建議「一步一步來」，起初只限制進出政府場所，因商場、餐廳未必肯配合。

建制派不同板塊分批與林鄭月娥會面。（資料圖片）

民主派籲抵制免費檢測

不過，免費全民檢測引起部分人疑慮，擔心政府將收集市民DNA資料建立數據庫，並把數據轉交內地，前香港眾志秘書長黃之鋒今日（13日）在網上呼籲不要參加檢測，質疑涉及私隱、數據安全等問題。

昨日其中一場會面中，有建制派提到有市民可能擔心個人資料問題，拒絕參加免費檢測，建議政府資助市民每人300元，自行到私家醫院或診所檢驗，提供自願檢測誘因，亦可借此對接「港康碼」，有利恢復經濟、民生活動。

據悉，林鄭月娥聞言即拒絕有關建議，認為此舉可能令人覺得先遣隊「做唔到嘢」，既然政府提供免費檢測，本身已涉及一筆支出，如果又資助市民到外面檢測，似乎說不過去。有與會者認為，林鄭要顧及「國家隊」的工作及面子，加上私人檢測費用由幾百至數千元不等，資助市民300元不算多，無謂節外生枝。

《香港01》正向特首辦查詢，暫未回覆。