全民檢測｜何栢良：應即日有報告結果　盡快安排隔離　消除免檢

本港新冠肺炎疫情持續，政府預計兩周後推出普及檢測，為市民進行病毒檢驗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今(10日)在電台節目表示，認為檢測必須即日有結果，立即將確診患者運送往檢疫隔離，否則出現滯後會令社區出現傳播鏈。何又指出，應該取消免檢疫制度，舉例指最近有輸入個案原先呈假陰性，到港再檢測後呈陽性，「唔知有無喺社區周圍走，係一個漏洞」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／黃寶瑩攝）

何栢良在商台《在晴朗的一天出發》表示，政府估算社區有1,500名隱形病人，但如果市民自行用拭子採樣，可能會有假陰性，最終或只有300至400人。何認為普及檢測最重要是即日出結果，否則有等於無，而現時趨勢所見，有病徵患者到獲安排入住隔離中心中位數6日，4日內則只有25%，無法發揮快速測試試功效。

源頭不明比例居高不下

何又指現時邊境轄免存有漏洞，他指近日有6名海員確診，理應來港前有陰性結果，但到港後又驗出陽性；上周有4宗輸入個案，經第二次測試，在檢疫十日後才確診，惟多個政策局都未能提供相關轄免數字，「邊境轄免應該取消咗去啦」，又稱：「新加坡留意到部分海員結果有刪改造假，呢樣都要睇返。」

慶回歸群組和屯門富臨未斷尾

何續指，現時每日確診個案有所回落，可算是有喜有憂，認為最有效防疫措施是禁堂食令，因實施兩周後個案見頂後微下降，係餐飲業群組亦減少，僅餘慶回歸群組和屯門富臨未斷尾。

至於街市、地盤、安老院舍等群組，何稱情況令人擔心，而且源頭不明比例居高不下，每日有三成不知源頭；60歲以上佔每日新增個案比例同樣居高，約每日三成，不少都是源頭不明。