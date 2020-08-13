立法會延任｜梁家傑：棄守議會非明智　籲民主派勿輕易被離間

人大常委會決定本屆立法會延任不少於一年，民主派近日陷入是否接受延任的論爭。多名抗爭派先後發聲，要求民主派全面抵制未來一年議會。 公民黨主席梁家傑接受《香港01》訪問時表示，未來一年的議會仍然有不少空間可發揮，他以《逃犯條例》爭議為例，認為如果沒有議會戰線的幫助，也不能爆發出如此巨大的抗爭力量。他形容現時香港的情況是「到處巷戰」，議會全面棄守不見得是明智選擇。 關於現時的論爭，梁家傑建議「讓子彈飛一會」，待民主派內討論充足後，齊上齊落，貫徹實行，不要再落入北京分化的「老套路」。

未聽到具說服力總辭理由

現屆立法會議員全部延任不少於一年，包括早前參選被取消參選資格的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒。梁家傑指，民主派現時未有共識，強調所提的都是個人看法，他指，只要一想起去年反修例運動就會明白，議會在整個抗爭之中的價值：「如果當時我們全面在立法會撤退、總辭了，後果是不堪設想。」

他提到，即使投票數票數民主派一定敵不過，都可以在議會內用盡方法去抵擋政府做一些不合民意的行為，引發本地和國際關注，「就算擋不住，我們都不會讓政府舒舒服服地通過，要令他們撕破臉皮、惡貫滿盈地通過，暴露醜惡一面。」

梁家傑提到，有關議會失效、是否總辭的論爭，偶爾都會出現，但他始終不覺得，總辭是有效推進民主運動的手段，他以打仗為喻：「今日的香港已不是大軍壓境如此簡單，而是隨時隨地，在彌敦道、遮打道發生巷戰，你全面棄守撤退，到底是不是一個明智的選擇呢？」

他又指，有關總辭後未來一年應該做什麼，而做這些事情為何又非總辭不可，至今沒有聽到具說服力的說法，目前都是口號為主。梁家傑指，倡議總辭的人，如果找到有力的理由，隨時可告訴他。

梁家傑。（資料圖片）

籲「原則性好強」朋友跟從大多數意願

新一年會期將在10月展開，民主派須在未來一個半月，甚至更短時間內有最終決定。梁家傑指，希望民主派「讓子彈飛一會」，各方拋出理據，仔細討論後齊上齊落，一些「原則性好強」的朋友，也跟從大多數的意願，「拉一派打一派，這向來是北京對民主派的做法，不要再落入這個老計謀中。我們由2014年到2020年經歷了這麼多，現時團結到一些力量，兄弟爬山、和勇不分，不要就這樣被輕易打散，不然這是對不起整場運動。」