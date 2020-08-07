拆局︳泛民總辭抗「臨立會」？　學者看淡：最多上一兩日國際新聞

政府以疫情為由延遲立法會選舉，人大常委會稍後將決定未來一年議會真空期的安排。近日多名建制派人士放風，於提名期已被DQ的4名現任立法會議員，都不應獲延任。如果最終改動現有議會勢力分布，導致民主派連三分一關鍵少數都守不住，甚至以類似臨時立法會的形式處理，民主派到底應否總辭或全面抵制過渡議會，近日成為討論焦點。據了解，民主派今日（7日）將召開內部會議商討對策。 中文大學政治與行政學系副教授馬嶽表示，提倡總辭者至今都無法解答，到底全面抵制議會，能夠帶來什麼實質上的分別。他又指，民間本身已經質疑選舉制度的公平性、國際亦對香港情況有基本的研判，總辭與否不會帶來很大影響，「最多都係上一兩日國際新聞」。

民主派周五（8月7日）會商討應對方案。（資料圖片）

總辭／杯葛：「強烈表態」與「風險」之間的矛盾

「總辭」也好「杯葛」也好，終究只是形式的分別。核心的思想，都是透過全面抵制非民主產生的議會，在輿論上造成震盪效果，令未來一年議會認受性下降，甚或再進一步引起國際輿論的注意，影響西方國家對中國、香港政治局勢的研判。著名填詞人林夕日前在報章撰文，指總辭是「保住尊嚴」，以示不給政權戲耍，並將籌碼押注在國際戰線上，是「是核彈級的表態」。

不過全面抵制的風險在於，未來一年議會如無民主派，政府推動任何法案都暢通無阻，屆時又會重蹈1997年民主派抵制臨時立法會後，「親中派」控制立法機關、任意修例的覆轍。因此有人主張寸土必爭，即使明知議會影響力欠奉，都希望盡力守住民主派在議會的聲音。

民主派對上一次陷入總辭的討論，是於2017年7月。當時劉小麗、羅冠聰、姚松炎、梁國雄等人因宣誓案被褫奪議席，引起民主派憤怒。親本土的前立法會議員黃毓民、退休中學教師韓連山等人，提倡民主派議員總辭以示制度不公，但建議遭到強烈反對，民主黨立法會議員尹兆堅狠批提倡總辭者是「鬼」。據政界人士分析，當時泛民其中一個考慮是，一旦總辭等同擺定姿態和政府全面對抗，孤注一擲，可是當時民主派處於社運低潮，本土派又和主流泛民勢成水火，大型抗爭難以成事。

今日的民主派，再次站在這個歷史關口中。和3年前不同的是，今日社會政治氣氛高漲；經歷反修例事件後，民主派內有「不割席」的共識，不同路線能夠合作；國際政治環境亦相當不同，歐美國家對香港的關注提高。因此有民主派人士認為，總辭可以為新一波的抗爭助燃。

有本土派人士分析，連公民黨都落入DQ範圍，令他們更堅信議會空間已盡，更加支持總辭。（資料圖片）

本土、抗爭派研判：DQ公民黨顯示議會無路可走

有本土派人士分析背後的脈絡：北京於選舉押後前夕，DQ包括公民黨在內的多名參選人，並劃下政治紅線，指標作用十分強烈。因為於過去很長的一段時間內，留住溫和泛民在議會，對北京而言有雙重戰略作用：其一是充當「政治花瓶」，向國際社會宣示香港仍有一定程度的民主選舉；其二是由於民主派都成為體制的一部分，參政仕途有了明確目標，他們在關鍵時刻可發揮維持穩定的作用，例如在2014年傘運期間，主流泛民及其友好，會反過來阻止抗爭升級，甚至勸說讓出部分佔領區。

不過亦因如此，泛民和新生的本土／激進派出現嚴重的路線之爭，再加上兩派在DQ事件中各自為政，民主派陷入低潮。2018年兩次九龍西補選，本土派支持者拒投民主派甚至寧投建制，民主派破天荒連輸兩仗。2019年反修例期間，民主派政黨拒絕與激烈示威行為割席，在年底的區議會選舉立即大勝。然而該本土派認為，正因為主流泛民政黨與主張激烈抗爭的派別合流，對於北京來說，他們連原先的穩定社會作用都失去，更易落入「DQ線」內。

今屆選舉同樣被裁定提名無效的荃灣區議員、學聯前副秘書長岑敖暉指出，當連較溫和的民主派都被DQ，顯示體制內反對北京的聲音都被消滅，「破局」已成。

在上述背景下，多名本土派、抗爭派人士近日對總辭都表示正面態度。有不願具名的本土派區議員向《香港01》記者表示，大部分親本土主張者都認為應抵制一個「黑箱作業」產生的議會；曾報名參與新界東選舉的本土派人士鄒家成更在fb帖文表示，接受委任等同承認「臨立會2.0」的合法性，接受「招安」。

馬嶽表示，暫時看不出總辭與否對整體輿情、國際對香港研判能帶來太大影響。（資料圖片）

馬嶽：總辭與否難以看出分別 「最多上一兩日國際新聞」

馬嶽接受訪問時提到，總辭本身的意義，自然是通過杯葛議會顯示其欠缺認受性、不符法律標準。不過他認為，提倡總辭者至今無法解答如果日後議會沒了民主派，運動可以如何進行，而抗爭和不總辭又有沒有衝突。「議會外的人參與街頭戰線、國際戰線，民主派不總辭，是否就做不到呢？總辭這個做法，到底對整個民主運動是否能附加明顯的價值呢？這個暫時看不到。反而，有部分民主派支持者可能會覺得，即使組成方式不民主，都希望有一些議員能代表他們在議會內表達抗議，能做多少是多少。」

至於抵制議會，是否有助民主派壯大輿論聲勢、令國際更加關注香港情況，馬嶽表示：「即使民主派不總辭，現時西方國家對於北京和香港政府控制選舉結果的觀感已經存在，基本上大局已成。總辭與否不會有很大分別，即使做到國際新聞，最多只是一、兩日。」他又提到，北京對港的取態，固然會考慮香港輿情和國際觀感，但從訂立港區國安法、大規模DQ以至延遲選舉一年，都可看出北京最後都會選擇比較強硬的方向，到底總辭除了「表達不滿」外，有沒有其他實質作用，這是提倡者至今未能說明的。

馬嶽指，如果部分民主派認為「體制已經冇得玩」，他們明年都可能要面對一個問題，就是是否仍參與2021年的選舉。他認為，即使今日的選舉制度已出現DQ、公民社會亦受到不同形式的壓制，但選舉投票仍然是所剩不多的表態方式之一。「沒有任何單一戰線可以解決所有問題，要互相配合才行，這是民主派需要小心思考的策略。」

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則指，總辭或抵制與否，相當視乎被選前DQ的4名議員能否延任。他指，因為民主派自身質疑選舉延期、臨時議會的合法性，如果要參與臨時議會都需要找到合理理由，如果原班過渡，也尚算容易解畫；可是如果改變原有議會組成，他們就較難向選民交代為何仍要參與，「可能要背上『政治花瓶』這個包袱」，政府亦可以稱未來一年議會「有廣泛代表性」。至於一旦總議席少於三分之一，參與議會可做到的事還有多少，鍾劍華表示這要留給民主派自行衡量。