抗爭派「夾」泛民總辭　蔡子強質疑三大矛盾：何不帶頭辭區議會？

人大常委會昨日（11日）敲定香港立法會未來一年安排，第6屆議會延任不少於一年，直至第7屆立法會產生，因此全體議員可以延任，包括早前被裁定提名無效的4名民主派議員。民主派暫未決定去留，僅稱先了解民意，再作打算。 不過，北京尚未作決定之前，多名本土派、抗爭派人士已率先放話，要求民主派全面抵制未來一年的「臨時立法會」。港大法律學院首席講師張達明形容，北京的決定是促使民主派分裂的「高招」，不做到最盡，反而令民主派內部爭論是否留任。 中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強質疑，抗爭派的總辭倡議，其實至少有三個矛盾之處：其一是今次延任立法會和1997年的臨立會不能相提並論；其二是如果抗爭派覺得不完美的制度就不應參與，為何不身先士卒辭任區議會；其三是抗爭派至今無法解答，一年後如果選舉仍有DQ，是否仍會參與。

「抗爭派」在民主派初選大勝。（資料圖片／李澤彤攝）

北京「刀下留人」 留空間予民主派自行爭論

總辭說到底還是「寸土必爭」與「政治花瓶」之間的矛盾。建制派原先流傳，原先4名被DQ參選資格的現任議員，不應獲得續任，甚至有人主張中央另立新議會，委任其他人充當「臨時立法會」。

民主派對於是否參加此議會有分歧，部分本土／抗爭派人士認為留在議會中，無法改變形勢，只是充當「政治花瓶」，變相承認新議會的合法性。反之，有支持留守的民主派認為，議員身份仍然具備有限但重要的作用，如迫使政府回應爭議問題和交出資料、以公職身份探訪在囚抗爭者、防止議會聲音一元化等。

如今北京「刀下留人」，以較溫和方式處理延任安排，政界分析其中一個考慮，便是放溫和民主派一條退路，不迫他們進一步向激進派靠攏，而民主派自身亦會因「議會路線還有沒有用」而自行鬧分裂，不能一致「槍口對外」。

民主派8月11日表示，須先了解民意後再決定進一步行動。（資料圖片）

抗爭派：參加議會等同「為政權背書」 馬嶽質疑總辭成效

事實上，自人大常委會決定內容傳出後，已有多名親本土／抗爭派的區議員，要求民主派抵制未來一年的議會。屯門區議員李家偉、張可森，分別於社交網站發文，張可森形容參加來年議會是「配合暴政做政治花瓶」；李家偉則稱來年的議會和當年臨立會如出一轍，不應為這個議會「背書」。元朗區議員王百羽更認為，繼續參加議會是「無骨氣」。

李家偉接受查詢時進一步解釋，未來一年的議會不論以何種方式過渡，民主派參與議會，實際上都是對香港和國際社會承認延遲選舉、臨時議會的合法性，也容易被外界質疑欠缺反抗意志，這是否抗爭者所希望見到的現象，需要想清楚。他又指，不擔心泛民總辭後「太陽照常升起」無事發生，因為上月民主派初選的結果，顯示民主派支持者對於抗爭路線仍是普遍受落的。

不過亦有部分人對於抵制議會的實質效果有疑問。《香港01》上周訪問中文大學政治與行政學系副教授馬嶽，他表示提倡總辭者至今無法解答，如果日後議會沒了民主派，民主運動可以如何進行，而他們所指的「抗爭」和「留任議會」又為何有必然衝突。他又提到，現時西方國家對於北京和香港政府控制選舉結果的觀感已經存在，總辭與否不會有很大分別，除表態外看不到實質意義。

蔡子強認為，抗爭派的總辭倡議，至少有三處矛盾。（資料圖片）

蔡子強提三大矛盾：抗爭派是否永世不參選？

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強接受《香港01》訪問時，質疑總辭的倡議前後矛盾，原因有三：

矛盾一：延任議會和臨立會不能類比

蔡子強指，1997年的臨時立法會，是中方另起爐灶下的產物，1995年立法局選舉當選的議員，不能全面過渡至新議會，中方重新委任新人，是以民主派抵制。但他認為，今次延任議會沒有另起爐灶，連外界最擔心的「DQ4」都能過渡至未來一年議會中，亦沒有增加其他條件如要求支持國安法、重新宣誓等，「將今次延任和臨立會相提並論，是引喻失義。」

矛盾二：何不身先士卒辭任區議員？

蔡子強提到，如果抗爭派認為加入一個不民主、不公平的制度，就是「美化制度」，那其實去年區議會選舉，前香港眾志秘書長黃之鋒也被DQ，為何他們仍要參選、當選後仍然參與區議會工作；政府架空區議會和建制派合作時，為何不身先士卒自行杯葛制度，於區議會總辭。「在你自己沒有席位的立法會，就大義凜然要別人辭任；但到你自己有席位的區議會中，就默不作聲。這樣做，外人看來會覺得太過自利了。」

矛盾三：公眾聽不到長遠路線圖

蔡子強又指，以現時的政治環境，未來民主派在議會的抗爭空間無可避免受到限制，明年的選舉一樣會有DQ出現，抗爭派如果覺得今日的制度玩不下去，那是否也要向公眾解答，他們是否永世不參與選舉，而之後抗爭的路線又如何走，但至今沒有人能清楚解釋，「如果你覺得現時的立法會是『政治花瓶』，一年後的議會都會是『政治花瓶』。那你需要清楚告訴公眾，一年後是否貫徹始終不會參與，不要一句口號叫人總辭就算。」