民主派初選｜借議辦設票站　政府拒發還議助薪金　趙恩來斥不講理

民主派於7月11日及12日（周六、日）舉辦初選，民主動力宣布共有61萬人參與投票，不少民主派區議員有借出辦事處作初選服務站之用。工黨荃灣區議員趙恩來表示，今天（13日）收到荃灣民政事務處通知，稱未能向他發還一名全職助理的7月份薪金。趙恩來指出，他在申報職員開支時，已列明該助理在周末沒有上班，同時根據與該助理簽訂合約，該助理的上班時間是周一至周五，他批評政府做法不講道理，「（政府）講政治，都要講下道理！」 《香港01》正就事件向民政事務總署查詢。

多名初選票站大排長龍。（張浩維攝／資料圖片）

民政事務局在初選舉行前曾多次表示，根據區議員的操守指引，區議員不可用營運開支和區議員辦事處作與區議會事務無關的用途，強調若將議員辦事處作為投票站，有關的開支將不會獲得發還。上月底，已有東區區議員公開表示，當區秘書處向議員明言，若議員辦事處曾設為罷工公投和初選票站，民政事務總署將不會處理「整月」的營運開支發還，包括租金、職員薪酬、水電費、上網費、流動通訊費用等。

趙恩來表示，今天收到荃灣民政事務處通知，未能發還向趙恩來發還一名全職助理的7月份薪金。趙恩來表示，他在7月30日先自行墊支為職員出糧，於8月2日向秘書處申請發還有關開支。

趙恩來指出，他在申報職員開支時，已列明該助理在周末沒有上班，同時根據與該助理簽訂合約，該助理的上班時間是周一至周五，他批評政府做法不講道理，「（政府）講政治，都要講下道理！」他又指在民主派主導區議會後，發還開支速度緩慢，影響區議員對居民的服務。