民主派初選〡選舉觀察計劃：初選具公信力　可加強選民教育

民主派初選在本月11和12日進行，逾61萬人投票。香港民意研究今（23日）聯同浸大國際關係學系副教授陳家洛召開記者會，公布「民主派 35+ 初選公民投票」觀察報告。 負責這次「選舉觀察計劃」的陳家洛表示，這次計劃共有230位觀察員，接獲2,430份有效觀察報告，覆蓋票站達249個。綜合觀察報告所得，初選的投票秩序良好、過程順利，而投票人數超過60萬人，亦令初選具約束力和公信力。 對於初選改善建議，陳家洛認為可作更充足的選民教育和工作人員培訓，減輕投票當日的行政負擔及不必要的細節查詢，另亦建議票站工作人員在紙張票後標明投票日期和時間，以便比對有否與電子投票重覆。

陳家洛又指，綜合報告顯示，兩日內56個票站有可疑人士拍攝。（黃舒慧攝）

陳家洛表示，觀察內容設四大範疇，包括票站環境、禁止拉票區範圍、票站氣氛及票站具體安排。陳家洛指，33個指標中，有22個達整體滿意，如宣傳物品沒被破壞，票站沒言語和肢體爭執等；另有5個屬整體良好，如是否設足夠空間投票、是否有充足的防疫措施等。此外，4個屬表現參差，包括有否足夠展示候選人的名字和政綱、投票間有否80厘米的距離等。最後兩個為表現不好，如拉票區範圍不清晰及沒有分開出入口。

有可疑人士拍攝 並記低投票者人數等資料

陳家洛又指，綜合報告顯示，兩日內56個票站有可疑人士拍攝，並用手機輸入投票市民的年齡、性別和人數，以及72個票站有警員巡查，並且拍攝現場情況。

鍾庭耀強調押後選舉有負面影響，希望政府不以政治角度考慮，如期進行對香港前途有多點好處。（黃舒慧攝）

鍾庭耀：押後選舉帶來的後果很壞

就初選結果懷疑洩密一事，香港民研主席及行政總裁鍾庭耀指，若要進行完整偵查，包括何人曾接觸系統等，需花六位數的金錢，認為未必值得，但他仍希望能調查事件，會研究會否有人能義務提供協助。陳家洛則指，分開兩次公布初選結果並不理想，應一次過公布初選結果，但他理解主辦單位有壓力，希望下次可避免同類事件發生。

對於有報道指，立法會選舉或會押後，鍾庭耀稱，如因種種原因押後選舉，帶來的後果很壞，特別是現時國際形勢複雜，若本港不能舉行公正、公正的選舉，會造成壞的例子。他強調押後選舉有負面影響，希望政府不以政治角度考慮，如期進行對香港前途有多點好處。

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