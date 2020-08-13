財經加零一．精華｜劉兆佳：北京不緊張如何處理立法會真空期

全國人大常委會本周二（11日）全票通過第六屆立法會延任不少於一年，4名在早前被選舉主任取消參選資格的民主派議員亦包括在內，惟民主派就是否延任的問題仍未達成共識。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》節目《財經加零一》訪問，直指從北京角度而言，押後選舉令泛民爭取「35+」的可能性已不存在，無論如何也是由建制派主導，因此北京選擇一個程序上最簡單、政治和法律爭議最少的處理手法，「我感覺到北京根本不太重視押後選舉（後如何處理）。」

劉兆佳指，美國制裁實際上為中央加快落實愛國者治港原則的步伐，「通過來自美國的考驗，某程度上可以篩選出效忠國家、中華民族的人」。

劉兆佳指出，無論以甚麼辦法處理立法會真空期，議會也是由建制派主導，北京自身不用過度緊張處理真空期的辦法，故北京選擇一個程序上最簡單、政治和法律爭議最少的手法，同時可以馬上令立法會工作具連貫性。

指泛民總辭將失重要資源 選民亦可能怪罪

對於泛民正考慮留任抑或總辭，劉兆佳從泛民角度的分析，若答應留任一年，實際上變相接受和確認押後選舉的做法，並確認押後選舉的認受性和合法性，故研究總辭並非無因，但一旦總辭，泛民議員將失去一年2,000萬元的資源及曝光率，若立法會通過一些泛民不能接受的議案，選民亦會怪罪於民主派。因此，劉兆佳料民主派不會總辭，除非他們有心鬥氣。

美國財務部早前宣布制裁特首林鄭月娥在內11名中港官員，劉兆佳指，美國制裁實際上只會對有關人士在處理個人財務上遇到不方便，在中國政府和特區政府支持下，這批官員總有方法解決有關不便的問題，但他料美國實施更大程度的金融打擊可能性不大，因不只影響香港，亦會影響美國，甚至造成全球金融市場波動。他又指，美國制裁實際上為中央加快落實愛國者治港原則的步伐，「通過來自美國的考驗，某程度上可以篩選出效忠國家、中華民族的人」。