羅冠聰離港後首接受訪問　稱民主運動會改變形式但依然活躍

《港區國安法》6月30日晚上於本港實施，剛退出香港眾志的前立法會議員羅冠聰日前出席美國國會外交委員會聽證會，其後宣布現已離港並未知歸期，指未來會專注國際連結、民間外交工作。 英國路透社今日（3日）刊登一篇訪問羅冠聰的文章，是羅離開香港後首次接受傳媒訪問，惟他仍拒絕透露現時身處的位置。羅冠聰指，香港在國安法壓境下並不會投降，即使民主運動會隨之改變形式，但相信依然會活躍。他又呼籲國際社會，應將人權的考慮置於與中國貿易的經濟利益之上。

前眾志常委羅冠聰指，香港在國安法壓境下並不會投降，即使民主運動會隨之改變形式，但相信依然會活躍。（資料圖片／余俊亮攝）

羅冠聰表示，香港的抗爭令世界知道中國日漸變得威權。他又認為在「港版國安法」下，中港之間失去了防火牆，兩地已經融為一體，「一國兩制」基本上已經終結。他稱，國際社會應該檢視香港是否應繼續享有基於自治地位的特殊待遇，以及採取相應機制向中國問責。

羅冠聰昨日（2日）在Facebook發文公布自己已經離港。羅指國安法首日實施，以言入罪的情況已經發生，指自己在聽證會發言，向國際社會陳明國安法實施後香港真實的人權狀況，同時也使自己陷入不可預知的危險之中。羅冠聰指離開香港的決定有相當多的考慮，預計到其離開決定會引來相當多的攻訐，又慨嘆：「今此一別，尚未知歸途何期」。羅冠聰形容未來的承擔，將會是很遙遠和漫長，他感謝各位朋友對其關心、理解和體諒，為保他人安全，一切個人信息抱歉未能詳細交代。上月底，羅冠聰報名出戰民主派港島區初選，並親身出席由四間傳媒舉辦的初選論壇。