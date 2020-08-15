立法會延任〡曾國衞：籲議員謹守崗位、重回議會　又批美制裁卑劣

全國人大常委會早前通過《決定》，現任立法會議員延任不少於一年。政制及內地事務局局長曾國衞表示，有關決定合情合理，是最簡單直接的安排。他呼籲議員能謹守崗位，重回議會。 他又批評美國對香港的制裁及批評是卑劣無恥，形容當局披露制裁官員的個人資料等行徑，是用國家行為起底，流氓所為。

美國當局早前宣佈制裁11位香港官員，當中包括政制及內地事務局局長曾國衞。（資料圖片）

人大常委決定合情理 無計劃舉行補選

曾國衞表示，感謝人大常委作出決定，將立法會任期延長，他指雖然有關決定用的字眼是「不少於一年」，但外界無需過度解讀，因行政長官已說明是延後一年，相信有關說法只是預留彈性。他指出由人大常委決定是最簡單直接，合情合理的安排。對於被民主派質疑此舉缺乏民意授權，曾國衞則不認同，認為全國人大常委會絕對具有民意，而全體議員都是經過公平、公正合法選舉產生。

對於現時立法會有至少4個議席出缺，曾國衞表示，目前無計劃舉行補選，因本港疫情仍然嚴峻，秋冬亦是疫情爆發高峰期，無理由一邊押後換屆選舉，一邊舉行補選。他呼籲各議員重回議會，謹守崗位。

曾國衞批美國制裁行為無恥 與特首一樣「嗤之以鼻」

就美國早前公佈就本港官員的制裁名單，曾國衞形容對方行徑卑劣無恥，指國家維護自身國家安全，與對方無關，直言政府只是為了避免疫情爆發而押後選舉，同樣的情況亦發生在英國等其他地方，美國以此攻擊香港政府屬霸凌和雙重標準。對於美方公佈有關官員的個人資料，他形容做法是用國家行為起底，相當流氓，因此他引用行政長官林鄭月娥的說法，對美國所謂制裁「嗤之以鼻」。

他認為美方舉措是中美博弈的問題，因中國的崛起挑戰了美國的大國地位，因此被對方在不同層面打壓，香港作為國際化城市被視為棋子，形容是「旨在沛公」。他強調香港是中國的特別行政區，不是美國的特別行政區。

就近日警方拘捕壹傳媒創辦人黎智英，他指行動是純粹的執法行為，只是碰巧對方是傳媒機構老闆，警方執法不會因對方身份而有例外。

特區政府早前宣佈押後立法會換屆選舉，而現任議員的任期將延長一年。（資料圖片）

譚惠珠：延後選舉屬一次性 不需修改《基本法》

另外，基本法委員會副主任譚惠珠表示，今次人大做出有關決定，而非修改《基本法》，是因為修改《基本法》屬永久性安排，不適用於今次的一次性安排，而且必須是在三月份的兩會中進行；至於有關4名早前被DQ的現任立法會議員資格，她就直言今次任期延長的討論，完全不涉及政治，亦沒有聽聞過任何人在此議題上討論議員資格的問題。