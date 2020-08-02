新冠肺炎｜內地檢測7人先遣隊下榻九龍維景　仇鴻曾國衞到場迎接

新型冠狀病毒疫情持續爆發，港澳辦日前指因應港府請求，中央政府決定派遣內地檢測人員到港，其中 7 人「先遣隊」隊員於今（2日）下午四時半抵達他們下榻的旺角維景酒店，來港協助實驗室相關工作。 中聯辦副主任仇鴻、政制及事務局局長曾國衛、食物及衞生局局長陳肇始、全國政協委員蘇長榮、立法會議員麥美娟、陳恒鑌亦有到場。

七人「先遣隊」隊員於今（2日）下午四時半由七人車接送由內地抵達旺角維景酒店。（盧翊銘攝）

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港澳辦日前發聲明稱，中央政府因應特區政府要求，決定派遣內地檢測人員，並成立「內地核酸檢測支援隊」赴港協助展開大規模核酸檢測，以及幫助香港加快建設隔離及治療中心。

其中7人「先遣隊」隊員於今（2日）下午四時半由七人車接送由內地抵達旺角維景酒店。除各人隨行行李外，亦有數箱印有「衛生帽」及寫上「深圳市人民醫院」的醫療物資運送到港，酒店大門有職員為成員逐一量體溫，酒店外亦有警車戒備。

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中聯辦副主任仇鴻、政制及事務局局長曾國衛、食物及衞生局局長陳肇始、全國政協委員蘇長榮、立法會議員麥美娟、陳恒鑌亦有到場迎接，部分人手持果籃及鮮花。

有參與會面的麥美娟提到，得知「先遣隊」隊員將於今日下午抵港後，工聯會自發到場迎接，又向人員贈送工聯會自家製口罩及曲奇餅，期望日後「內地核酸檢測支援隊」能配合特區政府抗疫工作，達至全民檢測及在社區找出隱形患者。

麥美娟又透露，各局長與「先遣隊」隊員有短暫交談，但未談及日後工作細節，相信需要在召開工作會議再容後公布。

擔任隊長的廣東省衛健委二級巡視員余德文尚未抵港，他接受港台訪問時，指自己過兩天才會來港，而先遺隊成員會先與各相關部門開會，了解工作流程。