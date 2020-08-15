秀茂坪豬肉檔老鼠為患　工聯會要求緊急約見領展、恆常滅鼠

秀茂坪街市鼠患嚴重，從昨日（13日）網上流傳的一條片段可見，10多隻老鼠游走在放在地上的豬殼上。工聯會今日（14日）到領展請願，要求緊急約見負責人並與業界進行磋商，對街市鼠患引起的健康風險表示關注。雖然領展發言人早前已回覆指，已勒令涉事檔戶即時停業，惟工聯會立法會議員郭偉強斥，停業不等於一了百了，領展應該恆常進行滅蟲滅鼠工作。 領展回覆表示，就近日的鼠患問題已安排專業滅鼠公司於周四晚到場滅鼠，並加強街市的清潔工作；昨日亦邀請了滅鼠營辦商到場視察，研究徹底解決鼠患的方法，例如追查巢穴位置，加裝鼠網及鼠擋，阻截鼠患惡化。

+ 3 + 2

郭偉強亦建議，食環署應加強巡查，甚或於舖頂位置安裝閉路電視搜證，有違規者最嚴重取消牌照，以恢復市民對食用豬隻的信心。

他又引述生豬工會指，會責成負責運輸豬隻的承辦商，妥善擺放豬隻，包括緊守食物業規則，放置在離地的位置。

其黨友鄧家彪則表示，不少街市的夜更保安向他反映，類似情況在其他街市亦很常見，即使豬殼妥善放於肉檯上，老鼠仍能接觸到，建議業界應包裝好豬隻才作運輸。

領展：渠道有大量發泡膠粒等致淤塞 會與當局及業界商量對策

領展發言人指，已重申街市檔戶營運守則，要求旗下街市所有檔戶一律不准在地上處理或放置食物。另外，注意到不同街市豬肉業界因空間限制或為方便業者等原因，可能會採取某些工作方式，領展為此會聯絡有關當局與業界商量，共同探討更好的方法在街市處理生豬，保障公眾衛生健康。目前而言，領展會維持要求不准檔戶在地上處理豬肉的規定。



領展表示，自7月整體承租商經營合約完結後已接手直接營運，希望改善街市環境，惟根據紀錄，7月至今已發生數十次渠道淤塞個案，通渠承辦商檢查淤塞物時，發現有大量發泡膠粒、膠袋、甚至混凝土硬物，情況異常，嚴重影響街市的日常管理工作及環境衛生，亦可能會導致蚊蟲滋生及病毒傳播，同時引起鼠患問題。領展會繼續致力保持渠道暢通，徹底清洗街市及進行滅蟲滅鼠等工作，改善通風系統，亦呼籲各街市檔戶通力合作，共同為商戶及訪客營造一個潔淨衛生的街市。