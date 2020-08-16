南海爭議｜解放軍駐港部隊南海實戰訓練　實射魚雷、主炮射擊

南海局勢愈趨緊張，中、美等多國就南海主權爭議持續升溫，美國國務卿蓬佩奧在上月13日更稱，中國擁有多個南海島礁主權的聲索為「完全非法」。 《央視軍事》報道指，近日隸屬解放軍駐港部隊的艦艇大隊惠州艦，在南海展開實戰化訓練，根據《央視》片段，訓練項目包括向高空發射干擾彈、以主炮對海射擊、向南海實射魚雷等。

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《央視軍事》發佈一段約1分30秒的片段，指解放軍駐香港部隊中的艦艇大隊惠州艦，近日在南海某海域展開「多科目海上軍事訓練」，並以「《駐港部隊南海實戰化訓練》」為題。

訓練模擬駐港部隊接到「擊沉敵潛艇」指令後，艦艇「迅速佔位」及「緊急備便」，經搜索目標後，艦長一聲令下，「魚雷」迅猛入水並精準命中目標。

片段中，艦艇大隊展開多項訓練，包括向高空發射干擾彈、以主炮對海射擊、反恐及海盜、以副炮消滅浮雷、實射魚雷、救生訓練，以及航載直升機升降等。

有關片段和報道在內地發佈後，內地網民表現興奮，有網民在微博稱：「只有你兵強馬壯，美利堅才熱愛和平」、「和平就是你手裡的棍子比別人的粗」；亦有網民讚嘆駐港部隊的表現，形容訓練「震撼」、「威武霸氣」，同時亦有人嗌「收復台灣」。