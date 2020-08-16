工聯會約見領展關注秀茂坪鼠患 　促加裝閉路電視、嚴懲違規商戶

秀茂坪街市鼠患嚴重，日前網上流傳片段，有多隻豬殼橫陳走廊，引來10多隻老鼠在肉上游走。工聯會今（16日）聯同生豬肉食業職工會與領展代表會面。 工聯會鄧家彪要求改善街市衞生問題及加強滅鼠工作，並促請領展在街市加裝閉路電視，記錄商戶違規情況，如商户屢犯可將資料交給食環署檢控。工聯會立法會議員郭偉強指，領展回應正面，稍後會約見食環署商討相關問題。

郭偉強指，領展對在街市加裝閉路電視表示同意，同時強調會對街市進行全場研究，特別涉及渠務問題。（黃舒慧攝）

郭偉強：領展同意加裝閉路電視

鄧家彪引述領展代表指，一直關注街市的衛生情況，估計老鼠源頭來自街市渠管，但由於鼠患問題涉及整個屋邨，故有關問題或需食環、領展和房署三方合作。鄧家彪向領展建議商户應將豬殼放置枱上，同時要進一步作包裝，避免豬肉直接暴露於空氣中。

生豬肉食業職工會理事長陳展明指，食環早前曾進行兩次滅鼠宣傳但成效不彰，希望領展和食環署作岀適當行動。陳展明又指，鼠患問題應從源頭解決，對症下藥，並非只清洗街市就能解決，他促請食環署應嚴格執行衛生法例，挽回市民對進食豬肉及街市衞生的信心。

郭偉強指，領展對在街市加裝閉路電視表示同意，同時強調會對街市進行全場研究，特別涉及渠務問題。他又建議，屠房可以延遲運送豬隻時間，縮短豬殻沒人接管情況。

工聯會鄧家彪表示，要求改善街市衞生問題及加強滅鼠工作。（黃舒慧攝）