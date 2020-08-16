建制醞釀借真空期出辣招　防內會風波翻版　謝偉俊：仍待商討

全國人大常委會早前通過決定，讓第六屆立法會繼續履行職責不少於一年。據了解，有建制派議員計劃再次提出修改《議事規則》，其中一個方向是廢除由最資深議員主持內務委員會、財務委員會、事務委員會及法案委員會主席選舉的規定，改由秘書處負責，以防「內會風波」的場面重演。 議事規則委員會主席謝偉俊表示，小修小補《議事規則》是有可能的，但建制派內仍需商討是否正式提出修改。

謝偉俊則認為，現時社會動盪，只修改《議規》意義並不大。（盧翊銘攝／資料圖片）

2017年修議規風波 僅修改選大會主席規定

根據立法會《內務守則》規定，立法會每屆任期展開的首個內務委員會會議，需由「立法會議員中排名最先者」負責召開，主持正副主席選舉；至於每屆任期第二個或其後各個會期的內務委員會正副主席選舉，由原主席或副主席負責主持主席選舉，若原主席或副主席角逐連任，則由「立法會議員中排名最先者」負責主持。

以去年的「內會風波」為例，原主席、民建聯李慧琼因角逐連任內會主席，需交由原副主席、公民黨郭榮鏗主持選舉，最終主席選舉在郭榮鏗主持下，逾半年仍未能選出主席，觸發軒然大波，港澳辦和中聯辦罕有發聲明炮轟，質疑郭榮鏗「公職人員行為失當」，期間又觸發中聯辦是否須恪守《基本法》22條的爭論。

修改《議事規則》是議員議案，需地區直選及功能界別分別過半數通過，建制派乘民主派6名議員被DQ，取得分組點票主導權，於2017年底成功修改多項《議規》，包括廢除由最資深議員負責進行立法會主席的選舉之規定，改由立法會秘書處負責，但建制派當時未有一併修改內會、財會、事務委員會及法案委員會的主席選舉規定。

今年的內會風波中，建制與泛民議員爆發肢體衝突。（羅君豪攝／資料圖片）

謝偉俊：小修小補有可能

據了解，建制內部正醞釀提出修改《內務守則》，廢除由最資深議員主持內會、事務委員會主席選舉的規定，同時修改財務委員會會議程序，廢除由「出席委員中排名最先者須主持選擧」的規定。至於如何修改，有意見認為可參考大會主席的產生辦法，由立法會秘書負責主持。事實上，內會主席李慧琼在7月舉行的內會年結記招上曾明言下屆立法會有責任研究更新《議事規則》，應對泛民藉選舉主席拉布。



謝偉俊接受查詢時表示，小修小補《議規》是有可能的，但建制派內仍需再商討。2018年9月，議事規則委員會向全體議員曾發出信件，就處理議員失當行為的機制進行諮詢，當中擬提出將被逐出會議廳的議員罰款，及/或在下一次會議「停賽」。被問到已商討逾兩年的「紅牌出場」制度會否在是次修規落實，謝偉俊表示，不排除有關可能性，需聆聽議員的意見。

黃國健形容，過去議會內大部份都是「君子」，但現在「立法會小人多」，相信絕大部份的建制議員都同意現行的議事規則已不適用現在的議會文化。（盧翊銘攝／資料圖片）

改《議規》須政府「配合」

工聯會黃國健則指，未來一年時間緊逼，要爭取時間處理垃圾徵費立法、禁電子煙修例、空置稅及修改選舉條例等具爭議議案，相信已相當耗時。

黃國健形容，過去議會內大部份都是「君子」，但現在立法會「小人多」，相信絕大部份的建制議員都同意現行的議事規則已不適用現在的議會文化，若要提出修改，需要所有建制議員開會取得共識，一次過提出修改項目，「無理由初一改一樣，十五又改一樣」，現時未有確實開會時間表。

有民建聯中人則指，參考上次經驗，修改《議事規則》需要政府「配合」，減少向大會提交政府法案或議案，以騰出時間審議修改《議事規則》。他相信經過「內會風波」一役，政府亦不介意建制派提出方法，令議會運作較暢順。



謝偉俊則認為，現時社會動盪，只修改《議規》意義並不大，認為政府應做出一些驚天動地的大動作，才能解決社會撕裂，例如全民退保、強積金「回水」、公屋戶住滿十年便可取得單位業權等，同時亦要為中產「做啲嘢」，寬減薪俸稅、修改丁屋樓高限制等。