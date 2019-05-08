立法會修改議事規則受質疑　市民指下調會議法定人數違憲求覆核

立法會於前年表決條改議事規則，把「全體委員會」降至20人，有市民認為此舉違憲提司法覆核，高等法院今（8日）就案件進行聆訊，申請人的律師陳詞時指，《基本法》有關立法會舉行會議的法定人數，應同時適用於立法會的「大會」及「全體委員會」，該條例定明會議的人數不能少於全體議員的二分之一，認為這條文應用樣適用於「全體委員會」之上，又透露立法會之前亦有諮詢過法律意見，他們的看法相同，故認為把「全體委員會」人數下調實屬違憲。

申請人之一的梁國雄在庭外示威。（朱棨新攝）

申請人為「長洲覆核王」郭卓堅，和有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄，答辯人為立法會主席。而律政司司長亦以有利害關係為由成為案件的第三方。

法定人數不得少於全體議員一半

根據《基本法》第75條列明，立法會舉行會議的法定人數，為不少於全體議員的二分之一。若全體議員人數為70人，法定人數須為35人，惟修改議事規則後，把「全體委員會」的法定人數定為20人，遠低於全體議員一半的人數。申請人認為，該條文不應只適用於立法會的「大會」，亦應合用於「全體委員會」，意即把法庭人數降低是違憲的。

兩種會議應等同相待

申請人的律師指出，立法會的「大會」和「全體委員會」，同由立法會所有議員組成，「全體委員會」的主席亦為立法會主席。

這兩種會議，均由全體議員組成，分別只在於，草案在立法會上首讀時，議員會以「大會」的身份發言，首讀完成後，會議會變成「全體委員會」繼續討論，審議法案各項條文及修正案。兩種會議的舉行地點、審議議題亦一樣，外人難以看出兩者的分別，故認為法庭應等同相視這兩種會議。

立法會諮詢意見看法相同

律師認為，《基本法》起草委員會在定立第75條時，即有關立法會法定中數的規定，不會把條例設於只適用於立法會的大會，而不包括在全體委員會上。

他又補充，立法會曾就此議題諮詢英國御用大律師和本港的資深大律師，他們均認為這條文亦適用於全體委員會。

案件編號：HCAL1094、1120/2017