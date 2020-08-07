專訪〡葉國謙指「過渡立法會」應設限　不立23條、不修改議事規則

港府上周五宣布押後立法會選舉一年，港區全國人大代表、前立法會議員葉國謙提出建議，由人大常委會委任以現屆立法會議員為骨架的「看守議會」，輔以委任部分前議員入局，以應付未來一年立法會運作。 葉國謙接受《香港01》專訪時強調，看守議會工作應設局限，例如只是通過財政預算案、基本撥款附屬法例等，「大的法例不應在此時做，例如有人說『23條立即要做啦』，我覺得不應該如此，如果提出我都覺得應該反對喎，因為23條23年都未做成，怎可能一年內在這狀態下做，我亦不相信中央政府會這樣做。」葉國謙又強調，看守議會不應有修改議事規則等大動作。

港區全國人大代表、前立法會議員葉國謙提出建議，由人大常委會委任以現屆立法會議員為骨架的「看守議會」，應付未來一年立法會運作。（資料圖片）

看守議會符合《立法會條例》第11條

葉國謙解釋，「看守議會」的工作是令立法會在本屆任期結束後，過渡至明年9月的選舉，故工作應盡量只做有局限性的、必要性的議會工作，令特區政府可以在《基本法》下實際運行。他指，「看守議會」的概念來自基本法第69條對立法會任期有限制，首屆兩年，之後每屆四年，所以他認為，當本屆立法會到9月30日結束後，如果要將整個議會延續一年，與《基本法》有不符之處。

至於「看守議會」的概念，葉國謙認為，應讓現時第六屆立法會的議員，透過人大決議，委任為「看守議會」的成員。他相信這做法可將《基本法》的條文理順，同時符合立法會條例第11條召開緊急會議的內容，「這（看守議會）是緊急下才做。」

立法會議員人數「能少不能多」

4名泛民現任立法會議員參選新一屆立法會時，被選舉主任DQ。葉國謙認為，他們在參選已被DQ，不應該進入看守議會，因為這是新的議會。他強調，4人既已被選舉主任裁定提名無效，對於他們繼續擔任議員有所保留。葉國謙又提到，看守議會不必委任全部70個議席，人數能少不能多。

葉國謙表示，四名議員既已被選舉主任裁定提名無效，對於他們繼續擔任議員有所保留。（盧翊銘攝）

倡委任前議員 因憂泛民不願擔任臨時議會成員

為何要委任前議員？葉國謙指，是因為要考慮到民主派會否有其他動作，例如不願加入臨時議會，「這是委任性質的成員，他們會否接受？另外，他們會否因為其他政治理由不接受，令政府或立法會不能正常運作？」他強調，委任前議員不是有必要的辦法，只是為了保證議會正常運作。

有人質疑，國務院請人大常委會作出「決定」處理押後選舉一事，與《基本法》的內容相違背。葉國謙強調，之所以要由人大常委會作出「決定」，是因為《基本法》內沒有提及立法會真空期的問題。他解釋，人大常委會處理《基本法》問題，主要循「釋法」和「決定」兩大途徑，如果《基本法》內提及有關條文，例如2007年爭論曾蔭權第一個任期是2年還是5年，涉及《基本法》關於特首任期的條文，便用釋法處理；而《基本法》內根本沒有關於立法會真空期的條文，便無法可釋，惟有以「決定」方式處理，為如何處理立法會真空期問題作一個終極「決定」。

他強調，人大常委會作出決定，是憲制內授予的權力，特別用於處理新出現或應急的問題。

葉國謙認同特首林鄭月娥指，押後是很艱難的決定，但他認為，這亦是照顧到市民生命和安全的決定，形容做法合適。（盧翊銘攝）

押後選舉牽連「Ｎ咁多」 一定是特首作的政治決定

特首上周五公布押後選舉時，提到作出押後的決定前，並未問過各防疫專家的意見。身兼行政會議成員的葉國謙指，林鄭的意思是她沒有刻意就選舉一事問專家意見，又指最終決定將選舉押後一年的人是行政長官，「這一定一定是政治決定，是聽了不同專家意見後作出一個（決定）。大家看到，押後一年所產生的空窗期內出現的問題『Ｎ咁多』，關乎政府的正常運作，政府在疫情下不能夠停，但沒了立法會，變了完整運作出問題。」葉國謙認同特首林鄭月娥指，押後是很艱難的決定，但他認為，這亦是照顧到市民生命和安全的決定，形容做法合適。

有指押後選舉是因為民主派在選舉中形勢強，憂慮他們真的在新一屆立法會取得過半數議席，林鄭曾多次表示決定押後不涉政治考慮。葉國謙亦認同，「我不覺得建制派在過了一年之後，就會選情有特別變化。」他認為提出這說法的人，才是真正只從其政治考慮上着眼。