港台訪羅冠聰節目下架　梁家榮內部解說：不可成傳播反國安法平台

撰文：周禮希
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香港電台7月31日播放特備直播節目《2020立法會選舉延後之戰》，並訪問曾宣布參選立法會的前香港眾志主席羅冠聰，但及後該節目下架，無法在港台網頁及YouTube頻道重溫。
港台機構傳訊及節目標準總監伍曼儀回覆查詢時承認，廣播處長梁家榮早前曾在恆常節目會議上回應質疑，對涉及違反國安法的事項要審慎處理，港台作為媒體及公共廣播機構，不應該作為平台，讓涉違反港區國安法的人傳播有關主張。
伍曼儀強調下架是管理層編採決定，認為在涉及國安法的事件宜審慎處理。
2018年，香港外國記者會曾邀請前香港民族黨召集人陳浩天演講，當時梁家榮曾下令，不讓新聞部到場直播或轉播該演講。（資料圖片／路透社）
伍曼儀回覆指，由於《港區國安法》屬於新法例，有關方面認為宜謹慎處理。對於有質疑認為警方至今未有正式公布羅冠聰涉觸犯《國安法》，伍曼儀表示她沒有補充，強調做法屬管理層編輯決定。
她又表示，梁家榮在兩年前亦曾一般性（general）地有類似講法，指香港電台不應成為宣揚港獨主張的平台。2018年，香港外國記者會曾邀請前香港民族黨召集人陳浩天演講，當時梁家榮下令，不讓新聞部到場直播或轉播該演講，港台公關當時回應指，梁家榮表示，不容許港台成為港獨人士的宣傳平台。