港台訪羅冠聰節目下架　梁家榮內部解說：不可成傳播反國安法平台

香港電台7月31日播放特備直播節目《2020立法會選舉延後之戰》，並訪問曾宣布參選立法會的前香港眾志主席羅冠聰，但及後該節目下架，無法在港台網頁及YouTube頻道重溫。

港台機構傳訊及節目標準總監伍曼儀回覆查詢時承認，廣播處長梁家榮早前曾在恆常節目會議上回應質疑，對涉及違反國安法的事項要審慎處理，港台作為媒體及公共廣播機構，不應該作為平台，讓涉違反港區國安法的人傳播有關主張。

伍曼儀強調下架是管理層編採決定，認為在涉及國安法的事件宜審慎處理。