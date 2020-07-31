香港電台｜政府公開招聘廣播處長　月薪25萬　職責包括建問責文化

現任廣播處長梁家榮早前公開指，將不尋求連任，商務及經濟發展局今日（31日）就執掌香港電台的廣播處長職位刊登招聘廣告，月薪達25.1萬元。申請人條件須為有最少15年任職高層及相關廣播行業經驗，能操流利粵語及英語，能說流利普通話更佳，職責列明包括確保遵守港台約章、協助局方適時檢討及作所需跟進行動、及「建立港台問責企業文化」等。政府將今次招聘交由顧問公司光輝國際（香港）有限公司負責。

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現任廣播處長梁家榮2015年起任職，他是資深傳媒人，曾任無綫及亞視新聞部主管。去年至今港台捲入多番爭議，他公開表示不尋求連任，明年8月離職，政府將要招聘廣播處長。

公開招聘及內部聘任同步

政府今日（31日）公布，廣播處長職位的公開招聘及內部聘任工作今日展開，招聘廣告已在報章刊登及上載至政府網頁，詳列該職位的入職條件。政府亦已發出內部職位空缺通告，邀請屬實任首長級薪級表第二點或以上、或屬同等職級，並符合入職條件的在職公務員，申請該職位。

15年高層經驗 須操流利粵英普

據公告，申請人必須是香港特別行政區永久性居民，並須具最少15年任職高層職位的經驗，曾在大型公營或私人機構任職更佳；持有由本港大學頒授的學士或深造學位或具備同等學歷；或曾任職廣播業及／或與傳媒相關範疇最少15年； 可應付本港公共廣播服務演變及廣播行業和市場科技發展所帶來的變化；及 具備良好人際關係與溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語及英語，能說流利普通話更佳。

7月31日，本屆香港電台顧問委員會舉行最後一次會議，廣播處長梁家榮出席。（梁鵬威攝）

職責列明包括建立問責文化

廣播處長掌管香港電台，職責包括確保遵守港台約章；規劃新發展及管理港台；擔任港台總編輯，負責制訂符合《香港電台約章》、港台《節目製作人員守則》的編審制度，以及通訊局發布的相關節目標準業務守則，以準確、持平及客觀的新聞、公共事務及一般節目，為巿民提供資訊、教育及娛樂；協助商務及經濟發展局適時檢討及作出所需的跟進行動；建立港台問責企業文化、確保所有適用的政府規則和規例都能夠符合；及就港台一切運作及管理事宜負責。

商務及經濟發展局今日（31日）就廣播處長職位刊登招聘廣告。（政府網頁截圖）

廣播處長每月薪酬為251,250元，屬首長級薪級表第5(1)點，獲取錄者將會按公務員合約條款受聘，為期三年。續約與否由政府酌情決定。獲取錄者可享有房屋福利、例假（連度假旅費津貼），以及這類高級職位該有的其他福利。在三年合約圓滿結束後，可獲約滿酬金。該筆酬金，連同政府向強積金計劃所作的供款，將相等於合約期內所得底薪總額的15%。

政府將今次招聘交由顧問公司光輝國際（香港）有限公司負責。有關招聘截至8月28日，申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後6至8個星期內接到通知。