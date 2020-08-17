拆解政府放寛食肆晚市堂食「急轉彎」內情　張宇人：業界就快餓死

政府自7月15日起禁止餐飲業晚市堂食，至今已經一個月，今日（17日）早上傳出措施有望放寬，惟最終港府決定延續現有安排，晚上6時至翌日清晨4時59分的「晚市禁堂食」將延長7日至8月25日不變。 政府放寛食肆晚市堂食盤算為何「急轉彎」？知情人士指，政府的確本打算逐步為晚市堂食解禁，甚至準備在今周三（19日）實施，惟因一個「陰差陽錯」，以致最後出現「變卦」的場面。

張宇人在Facebook炮轟，指對政府延長晚市禁堂食令感到非常失望，他指出，無晚市堂食超過一個月，食肆已到生死邊緣。（資料圖片）

據知情者了解，政府有見飲食業界「吊鹽水」已久，有意逐步放寛晚市堂食禁令，並計劃於明日（18日）諮詢專家顧問團意見後，本周三（19日）正式實施。然而，消息提早於今早被傳媒曝光，一眾專家見報道後認為不妥，一面倒力諫政府三思，而且意見頗為強烈，最終政府決定聽取意見，放棄放寛安排，延續由晚上6時開始的禁堂食令。

事實上，自政府有意放寬晚市禁堂食令的消息傳出後，多名專家今日相繼表態反對。其中，政府專家顧問團成員、港大醫學院院長梁卓偉表示，根據市民使用八達通出行的數據估算，新型冠狀病毒的確診數字，有機會在數日後反升，情況令人擔心，強調現時絕對不應放寬防疫措施，認為至少要視乎1至2星期後的情況再作決定。

另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早表示，目前未到防寬防疫措施時候，早前政府放寬食肆人數後，因市民聚餐令到食肆，出現確診個案，認為放寬晚市有風險。

張宇人：只懂向飲食業開刀 完全做不到平衡防疫和經濟

但行會成員、自由黨飲食界議員張宇人卻在Facebook炮轟，指對政府延長晚市禁堂食令感到非常失望，他指出，無晚市堂食超過一個月，食肆已到生死邊緣，對政府仍然選擇偏聽一方感到可惜，「所謂專家至今仍未有實質數據，證明無晚市堂食可降低多少風險，只懂向飲食業開刀，完全做不到平衡防疫和經濟」，他批評政府將飲食業界生死置諸不理，「無視一班即將餓死的業界」。張宇人重申，再三希望政府盡快解禁晚市堂食令。

香港中小企食店聯盟召集人、公民黨林瑞華早上在電台節目中表示，食肆並非第三波疫情的爆發源頭，他呼籲當局恢復晚市堂食後加強執法，強調業界願意遵守入座率最多五成，以及檯與檯之間保持1.5米距離等限制。