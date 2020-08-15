禁堂食令一個月｜荃灣有茶餐廳月蝕多2萬　有店主六招保收支平衡

本港新冠肺炎疫情持續，政府自7月15日規定食肆晚間「晚6朝5」禁堂食後，亦曾一度於7月29日實施「全日禁堂食令」，僅維持兩日。措施已生效快近一個月，惟本港確診個案仍維持兩位數，距離開放晚間堂食之日，似乎遙遙無期。 有荃灣茶餐廳店主透露，目前為疫情爆發以來最壞的時刻，指業主不願減租、不願解僱員工等因素，致由每月蝕3萬元擴大至5萬元。亦有店主則用六招，減低成本，包括取消通宵營業，晚上時段關掉冷氣，不准浪費食材，不推優惠吸客，維持收支平衡，守住經營20多店的店舖。

「禁堂食令一個月」系列：

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禁堂食令一個月｜晚餐只准做外賣 荃灣茶餐廳月蝕3萬變5萬

「唔知禁到幾時 焗住流眼淚」

全球新冠肺炎疫情已持續大半年，自晚間禁堂食令生效，餐廳的生意再受打擊。位於荃灣的「新口味」茶餐廳本周四（13日）下午茶時段僅得兩枱食客，店主林氏夫婦哀嚎：「唔知禁到幾時，焗住流眼淚呀。」

顧客減開支停光顧 地盤工自帶午餐

林先生表示，一直以來，餐廳以街坊及熟客的生意為主，只有堂食，但第三波疫情爆發後，堂食收入銳減約八成，只好增設外賣服務，現時更變成收入主要來源。過往甚至有食客一日三餐均到餐廳用膳，但林先生指，部份顧客或因失業、無薪假或節省開支，光顧的次數亦大幅減少，甚至6點至8點試過僅得一張單。「以前經過都會買杯奶茶先走，現在一星期都見唔到次，連地盤工人都識自己帶飯！」

問到目前生意蝕損的程度，他透露，目前為疫情爆發以來最壞的時刻，指業主不願減租、不願解僱員工等因素，致由每月蝕3萬元擴大至5萬元。「我每個月就諗蝕幾多錢，本身諗住5萬，點知蝕4萬8蚊，咁諗咪開心啲囉。」

斥政府抗疫不力 最多捱半年

他怒斥政府應付疫情不力，指寧願政府狠心「一刀切」，待疫情緩和後，可開放全日堂食。他亦斥政府朝令夕改，上月為禁全日堂食做好準備，並在適應外賣生意後才恢復堂食。「乜都搞好晒，的起心肝齋做外賣，兩日後同我講話可能恢復，唔係啩？」他亦斥政府呼籲希望業主減租無用，指出抗疫基金的資助難以維持，料半年後將結束營業。「一個月蝕5萬，派嗰少少錢幫到幾多？」

有店主諒解政府有難處：唔可以樣樣嘢老奉咁

有茶餐廳因第三波疫情虧損擴大，亦有餐廳表示收支仍可保持平衡。荃灣大壩街一帶餐廳林立，本周四仍有不少市民到此食下午茶。其中一名擁20多年營業經驗的店主林先生指，在失去自由行及旅客後，餐廳只能爭奪本地顧客的生意，惟港人的消費力疲弱，在家煮食並不願外賣，因此收入減少近半。

對於近半年多間餐廳倒閉，他認為其他店主不能全怪責政府，亦有其他原因如經營不善、租金過高、資金實力不足等。他表示，在商言商，當然希望發放新一輪資助，但諒解政府亦有難處，需補貼其他行業。「大家都係社會一份子，唔可以樣樣嘢老奉咁，唔係納稅多就可以大聲啲，社會個概念唔應該咁。」

他並透露，為保持收支平衡，於疫情初期已縮減人手，與業主相討減少租金，並由24小時營業調整至晚上8時關門，而晚間禁堂食令推出後，則於晚間關閉冷氣；同時監督員工不能浪費食材。他又指，茶餐廳推出優惠只會加快倒閉，「本來個價錢就唔貴，仲想點平？再做優惠就死得啦！」

茶餐廳疫下保持收支平衡6招。（香港01製圖）

荃灣大壩街一帶餐廳林立，本周四（13日）仍有不少市民到此食下午茶。（歐陽德浩攝）

市民指外賣優惠誘人 開支反而增加

市民鄭先生指，自晚間禁堂食後，因餐廳推出各式各樣的外賣優惠，反而不再煮晚飯，轉為每晚叫外賣，開支亦因而意外地增加，「度度食嘢都平咗，又七折又六折咁，好吸引囉。」

雖然市民作為既得利益者，但他擔心未來會愈來愈多餐廳倒閉，建議政府可實施上限兩人的全日限聚令，無須「一刀切」禁止晚間堂食，更稱大部分市民亦抱有相同想法。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼