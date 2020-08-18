林鄭：《國安法》用來警惡懲奸　對被指武器化感驚訝

行政會議今日（18日）復會，特首林鄭月娥出席行會前見記者。疫情下立法會選舉延期，現屆議會延任一年，據悉政府希望及早處理抗疫工作，讓立法會財委會提早於新一年會期前召開。另外，最新抗疫措施、美國較早前公布制裁林鄭在內多名中港官員，料亦成為焦點。

林鄭於行會前見記者。（資料圖片）

【10:20】林鄭又指，留意到直至8月，保就業計劃一共收到387個投訴，佔所有獲批個案的0.3%。政府經分析後，得知很多投訴都是基於計劃的設計和要求的不清晰，政府會認真跟進，35%個案已處理完成。

林鄭宣布，第二期保就業8月31日開始接受申請，申請時間為期兩周，直至9月13日，會按第一期宗旨，希望計劃簡單易明、撥款要快。參考第一期的經驗，政府會作兩個調整。一是65歲以上長者，對於有強積金戶口的長者僱員，無論其戶口是否有資料，政府都會劃一提供5,000元的工資補貼。

其二是對於部分未受疫情影響的行業，政府會增加一些要求。首先對於二十多間大型物管公司，政府要求他們收到補貼後，要回饋80%以上補貼額給業主立案法團，因為實際發薪及大廈員工的是業主而不是物管公司，至於具體處理方法，由業主和物管公司自行商量；對於百佳、惠康兩大超市，政府要求他們在9至11月的補貼期中，領取補貼後要減價，及為一些非政府機構提供超市券，協助有需要人士購買生活必需品。

此外，林鄭再次呼籲大型業主，尤其商場業主，要共渡時艱全民抗疫，為租客提供租務紓緩。

最後林鄭表示，由於全國人大常委會已通過《決定》第六屆立法會延任不少於一年，故訂於在本年10月14日提交新一份施政報告，10月15日舉行答問大會。她稱，由於疫情仍嚴峻，將由下星期舉行12場視像會議的施政報告諮詢會。

【10:15】林鄭表示，考慮到第一期保就業計劃情況，第二期保就業計劃將引入新措施，其一將會針對長者僱員，若僱主自願為長者僱員提供強積金，將獲得補貼，他稱第一期接獲2萬2千宗申請，但最終只有1萬6千宗獲得資助，因部分長者的強積金戶口入面是空白，故她決定在新一期計劃中放寬措施，即使強積金戶口沒其他資料都會向他們提供按月5000元的工資補貼。

林鄭又指，檢視過部分行業不是受疫情太大影響，如大型物業管理公司和超級市場，將會採取部分條件限制。其一，當大型物業公司收到保就業計劃資助後，需回饋不少於百分之80予業主和業主立案法團；其二，主要針對百佳和惠康兩間大型超市，兩間超市領取保就業計劃資助期間，需要為僱客提供減價，同時應考慮向有需要人士提供超市卷等優惠。最後她強烈呼籲業主為租客，特別是零售、飲食界提供租務舒緩，她強調會親自再約見業主商討，得知部分業主亦有領取保就業補貼。

最後林鄭表示，由於全國人大常委會已通過《決定》第六屆立法會延任不少於一年，故訂於在本年10月14日提交新一份施政報告，10月15日舉行答問大會。她稱，由於疫情仍嚴峻，將由下星期舉行12場視像會議的施政報告諮詢會。

將推防疫抗疫基金3.0

【10:00】林鄭指，香港經濟狀況方面，過去一年受到三重打擊，包括中美磨擦、社會動亂、疫情，現時中美衝突又升級及相應制裁行動，無可否認，推出社交距離、跨境人流的限制，會影響不同行業的生意，明白企業受到損害，香港2020年Q2的GDP，按年下跌9%，結果政府也要調低2020年整體全年的經濟預測，至-6%至-8%。但她指，這情況不是香港獨有，亞洲其他國家如星馬泰，其GDP今年預計會有雙位數跌幅。不過，香港目前失業情況雖嚴峻，但金融市場穩定有序，無明顯資金流出，股票市場仍然穩定。

防疫抗疫基金方面，政府已計劃推出第3輪，並不斷聽意見。政府目前已大致完成第一期申請，第二輪推出時，當時預計會使用到810億元，目的是保員工就業，結果有148,500名僱主申請，190萬名員工受惠，比原本的177萬更多，涉及的工資補貼金額為439億元。每位員工在3個月的補貼期中，受惠23,000元，用不盡27000的上限，97%受資助的為中小企，380名僱主的僱用人數為500人以上。11.6萬名自僱人士受惠，涉及的開支有8.7億。今日下午，勞福局局長及創新辦將主持技術簡介會解釋第三輪基金的細節。

【09:50】林鄭月娥今（18日）早上出席行政會議前會見傳媒，就本地疫情，、經濟及保就業計劃作詳細交代。

就疫情方面：

林鄭月娥表示，政府每日檢視疫情最新發展，指現時社區爆發風險未消除，新增個案未有下降趨勢，仍有40%新增確診本地個案源頭未明。

另外，當局關注兩大確診群組，包括葵涌貨櫃碼頭員工群組及家庭傭工宿舍群組，指其檢視工作未到位。前者有7000至8000人，但政府只收回千多個病毒檢測瓶；後者6000人中僅收回百多個檢測瓶。

至於當局早前為特定群組作社區檢測，發現很多無病徵的確診個案，普通科門診完成的22000個檢測中找到56個確診個案，比率0.2%，證明病毒在社區未斷尾。