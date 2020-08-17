美國制裁｜林鄭：用美國信用卡受限　但獲中央信任推國安法感光榮

美國財政部日前宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中港官員。林鄭月娥接受內地英語新聞頻道《中國環球電視網》專訪，被問到作為美國的主要制裁對象，生活是否有受到影響。林鄭承認，制裁對個人而言帶來不便，例如使用由美國公司提供的財務服務或信用卡時，可能會受到限制，但稱意義不大。她強調，在這關鍵的歷史時期，受到中央政府信任，並落實《港區國安法》，為此感到非常光榮；又指愈多遭到反對中國的人批評，就愈證明法律有效，自言與其他官員有十足信心繼續現時的工作，不會被制裁嚇到。

林鄭月娥接受內地英語新聞頻道《中國環球電視網》專訪，承認制裁對個人而言帶來不便。

反駁操控論 林鄭：可安排如此多確診個案入院？無話可說

林鄭又表示，制裁事件本質是美國策略的一部分，特朗普政府「試圖用這種方式維護自己的利益」；而香港作為開放型城市，加上有一部分人非常激進地反對政府及內地，早已成為他們的目標。她批評，美方以維護國家安全之名，對港府和中央政府官員實施制裁，應受到香港人的譴責，亦希望其他國家的司法部門能做出判斷，斥責美國的理由純屬無稽之談。

另外談及押後立法會選舉，林鄭指明白到每屆的選舉均競爭激烈，加上近年香港經歷了高度政治化及兩極分化的局面，這個時勢由行政長官出手延遲選舉，必會引起各種猜測。但她表示，沒有事比香港人的生命安全更為重要。對於有指押後選舉是因為建制憂慮選情，林鄭就笑稱若特首有如此大的權力，去操縱疫情、安排如此多的確診個案入院，她亦無話可說，但事實上是並不可能。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼