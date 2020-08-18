行政會議今日（18日）復會，特首林鄭月娥出席行會前見記者，就本地疫情、經濟及保就業計劃作詳細交代。 林鄭月娥稱，近日新增的確診個案中，4成源頭未明，社區爆發風險仍然存在，暫未能放寬食肆及限聚令等措施，而疫情又重挫本港經濟，明天公佈失業率不容樂觀，宣布推第三輪防疫抗疫基金、第二期保就業計劃亦將於8月31日起申請。 她又強調呼籲大型商場業主減租，以及兩大超級市場百佳及惠康，為顧客提供各方面減價優惠，或為弱勢社群、非政府機構，以超市券形式幫助有需要的人。

(高仲明攝)

【10:35】被問到政府未有放寬堂食令及維持二人限聚令，不少行業稱持續下去將不能生存以及防疫抗疫基金3.0預計可以何時推出。林鄭稱，現時疫情仍然嚴峻，即使個案由三位數下降至兩位數，但仍未看到個案有回復穩定的情況，故暫時未能放寬有關措施。她又稱，明白到不少行業面對困難，對於第三輪基金何時推出，她稱過住兩輪基金由提出計劃直至實施，都在三個月內進行。

對於遭美國制裁會否影響到國外宣傳，林稱不能去美國不代表不可以進行國外宣傳，強調制裁對個人完全沒問題，會繼續為國家和香港做應該做的事。至於有內部指引稱，公務員試用期間因「非法公眾活動」被捕應考慮解僱，對公務員有高標準，試用期間亦不會只針對其工作表現，其個人行為亦需符合準則，必須要效忠特區政府。

【10:22】有線新聞記者提問，限聚令下禁餐廳經營晚市堂食，業界估計將有數千食肆倒閉，政府是否認為限聚令影響不大才將其延長？林鄭月娥回應，疫情嚴峻對於各行各業都是很大打擊，飲食界是當中重創的行業，承認禁晚市堂食令對飲食業造成很大衝擊，因此政府每日檢視疫情以決定是否需要延長限聚令。她強調，在公共衛生、經濟影響、市民接受程度的「三人拔河」中，最重要的是市民安全，任何放寬的措施都會令市民鬆懈，對疫情嚴重造成很大影響。

林鄭又指，飲食界有任何訴求都歡迎和政府商量，當局會檢視在保就業計劃及食環署特登資助計劃以外尚有何可行措施。

被問到只針對兩間大型超市百佳、惠康設保就業條件是否不公，林鄭指超市規模有大有細，定義有困難，但以申請保就業計劃的資助金額而言，以上兩間明顯規模巨大。她指，保就業計劃屬「及時雨」措施，不希望作擾民之舉，詳情可以再與勞福局局長羅致光計議。

立法會全體議員延任一年，民主派正商議杯葛立法會，林鄭月娥指有關問題並非她可以回答，「既然全國人大常委作出決定讓現屆所有議員都可以繼續履行職責，那他們就回來立法會履行職責。他們要不要回來不是我可以代答。」她未有回應政府來年會否提交「明日大嶼」等爭議性議程上大會討論。

記者質疑警方日前搜查蘋果日報大樓的行動引起傳媒反感，是否反映國安法大於新聞自由？林鄭指，相信警務處處長鄧炳強正認真研究執法過程中採取的行動，包括傳媒安排，「如果有需要調較，處長亦很願意作出調較。」由於壹傳媒正就警方當日行動提訟，她不便作任何評論。

第二期保就業計劃8．31起申請

【10:20】林鄭又指，留意到直至8月，保就業計劃一共收到387個投訴，佔所有獲批個案的0.3%。政府經分析後，得知很多投訴都是基於計劃的設計和要求的不清晰，政府會認真跟進，35%個案已處理完成。

有積金戶口長者僱員 提供$5000工資補貼​

林鄭宣布，第二期保就業8月31日開始接受申請，申請時間為期兩周，直至9月13日，會按第一期宗旨，希望計劃簡單易明、撥款要快。參考第一期的經驗，政府會作兩個調整。一是65歲以上長者，對於有強積金戶口的長者僱員，無論其戶口是否有資料，政府都會劃一提供5,000元的工資補貼。

籲大型商場業主減租 惠康、百佳推減價

其二是對於部分未受疫情影響的行業，政府會增加一些要求。首先對於二十多間大型物管公司，政府要求他們收到補貼後，要回饋80%以上補貼額給業主立案法團，因為實際發薪及大廈員工的是業主而不是物管公司，至於具體處理方法，由業主和物管公司自行商量；對於百佳、惠康兩大超市，政府要求他們在9至11月的補貼期中，領取補貼後要減價，及為一些非政府機構提供超市券，協助有需要人士購買生活必需品。

林鄭再次呼籲大型業主，尤其商場業主，要共渡時艱全民抗疫，為租客提供租務紓緩。她強調會親自再約見業主商討，得知部分業主亦有領取保就業補貼。

施政報告諮詢會將改視像形式進行

最後林鄭表示，由於全國人大常委會已通過《決定》第六屆立法會延任不少於一年，故訂於在本年10月14日提交新一份施政報告，10月15日舉行答問大會。她稱，由於疫情仍嚴峻，將由下星期舉行12場視像會議的施政報告諮詢會。

林鄭於行會前見記者。（資料圖片）

將推防疫抗疫基金3.0

【10:00】林鄭指，香港經濟狀況方面，過去一年受到三重打擊，包括中美磨擦、社會動亂、疫情，現時中美衝突又升級及相應制裁行動，無可否認，推出社交距離、跨境人流的限制，會影響不同行業的生意，明白企業受到損害，香港2020年Q2的GDP，按年下跌9%，結果政府也要調低2020年整體全年的經濟預測，至-6%至-8%。但她指，這情況不是香港獨有，亞洲其他國家如星馬泰，其GDP今年預計會有雙位數跌幅。不過，香港目前失業情況雖嚴峻，但金融市場穩定有序，無明顯資金流出，股票市場仍然穩定。

防疫抗疫基金方面，政府已計劃推出第3輪，並不斷聽意見。政府目前已大致完成第一期申請，第二輪推出時，當時預計會使用到810億元，目的是保員工就業，結果有148,500名僱主申請，190萬名員工受惠，比原本的177萬更多，涉及的工資補貼金額為439億元。每位員工在3個月的補貼期中，受惠23,000元，用不盡27000的上限，97%受資助的為中小企，380名僱主的僱用人數為500人以上。11.6萬名自僱人士受惠，涉及的開支有8.7億。今日下午，勞福局局長及創新辦將主持技術簡介會解釋第三輪基金的細節。

【09:50】林鄭月娥今（18日）早上出席行政會議前會見傳媒，就本地疫情，、經濟及保就業計劃作詳細交代。

就疫情方面：

林鄭月娥表示，政府每日檢視疫情最新發展，指現時社區爆發風險未消除，新增個案未有下降趨勢，仍有40%新增確診本地個案源頭未明。

另外，當局關注兩大確診群組，包括葵涌貨櫃碼頭員工群組及家庭傭工宿舍群組，指其檢視工作未到位。前者有7000至8000人，但政府只收回千多個病毒檢測瓶；後者6000人中僅收回百多個檢測瓶。

至於當局早前為特定群組作社區檢測，發現很多無病徵的確診個案，普通科門診完成的22000個檢測中找到56個確診個案，比率0.2%，證明病毒在社區未斷尾。