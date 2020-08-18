林鄭：《國安法》用以儆惡懲奸　難以理解被「武器化」說法

行政會議提早復會，行政長官林鄭月娥今早(18日)出席行會前回應傳媒提問時，主動提到對於有人提醒政府慎防將《國安法》「武器化」的講法感驚訝及不解，形容《國安法》是用來儆惡懲奸的法治武器，又說過去一年見到有人把金融體系「武器化」用作制裁工具。 對於遭美國制裁會否影響到國外宣傳，林鄭稱不能去美國不代表不可以進行國外宣傳，強調制裁對個人完全沒問題。

對於警方日前搜查《蘋果日報》大樓的行動引起傳媒反感，被記者質疑《國安法》大於新聞自由。林鄭指，相信警務處處長鄧炳強正認真研究執法過程中採取的行動，包括傳媒安排。（資料圖片/羅君豪攝）

有記者質疑警方日前搜查《蘋果日報》大樓的行動引起傳媒反感，認為反映《國安法》大於新聞自由。林鄭指，相信警務處處長鄧炳強正認真研究執法過程中採取的行動，包括傳媒安排，「如果有需要調較，處長亦很願意作出調較。」由於壹傳媒正就警方當日行動提訟，她不便作任何評論。

對《國安法「武器化」之說法感驚訝

林鄭月娥重申，國家安全是任何一個地方的頭等大事，《國安法》作為一條維護國家安全及香港安全的法律，需要嚴格執行。她稱，留意到有人要政府慎防將國安法「武器化」，對這種說法感到驚訝，指《國安法》某程度上是法治武器，懲罰犯罪人士，「是用來儆惡懲奸」，對於有人把《國安法》及「武器」相提並論感到難以理解。「反之，過去一年我們見到金融體系被武器化，用來作制裁（工具）；社交媒體被武器化，用來「起底」，這些正正要透過相當有正氣的國家安全法處理，保障香港市民安全。」

林鄭稱，制裁雖會造成些微不便，但她完全不會放在心上，會繼續為國家和香港做應該做的事。 （高仲明攝）

美國制裁 林鄭：完全不會放心上

林鄭月娥批評，美方的制裁措施完全不合理，特別是當中涉及貿易的措施，香港作為世貿組織成員之一將向世貿提出申訴，受到另一成員的不公平對待。個人方面，林鄭月娥稱自己自2017年上任以來未有到訪美國，因她在2016年已經以政務司司長身份訪問美國。對於遭美國制裁會否影響到國外宣傳，她稱不能去美國不代表不可以進行國外宣傳，港府在美國設有三個經濟貿易辦事處，投資推廣署會樂意向美資公司介紹香港及大灣區發展計劃。

她強調，制裁雖會造成些微不便，但完全不會放在心上，會繼續為國家和香港做應該做的事。