第三輪抗疫基金｜林鄭：第二期保就業8.31接受申請　細節兩大微調

特首林鄭月娥今日（18日）出席行政會議前見記者，宣布第二輪「保就業」計劃8月31日起接受申請，為期兩周，補貼9月至11月的工資。 林鄭指，聽取各界對於第一輪計劃的意見後，會對新一輪作兩大方面的微調，一是放寬65歲以上長者僱員領取補貼的條件，二是對兩種未受疫情影響的行業，即大型物管公司和兩大超市，新增更多要求。

林鄭表示，第二期保就業計劃8.31起接受申請。（高仲明攝）

整體經濟、就業受打擊 股票稅收料超預期

林鄭月娥表示，香港經濟狀況於過去一年受到三重打擊，包括中美磨擦、社會動亂、疫情，現時中美衝突又升級及相應制裁行動，都對經濟前景帶來影響。她指，無可否認推出社交距離、跨境人流的限制，會影響不同行業的生意，尤其是旅遊、餐飲、個人服務相關行業，預期香港2020年第二季度的GDP，會按年下跌9%，政府也因此調低2020年整體全年的經濟預測，至-6%至-8%。失業情況仍然嚴峻，目前最新失業率為6.2%，預計明日公布、涉及5月至7月的最新失業數字將會進一步惡化。

但林鄭表示，這個經濟收縮的情況不是香港獨有，亞洲其他國家如星馬泰，其GDP今年預計會有雙位數跌幅。不過，香港目前金融市場穩定有序，無明顯資金流出，股票市場發展勢頭良好、每日成交量超過1,200億元，比去年上升約四成。她昨日向稅務局局長了解過，得知今年和股票相關的稅收，應會超出預期。首次公開招股集資（IPO )方面，情況仍然理想，截至7月底香港在這方面成績為全球第三，集資額達到1,321億港元。

林鄭提到，特區政府過去數月已推出不少支援經濟措施，包括2020年財政預算案的紓緩措施及早前兩輪的防疫抗疫基金，已動用2,800億港元，佔現時GDP約10%，對經濟下行將有5個百分點的緩衝作用。她指政府將推出防疫抗疫基金3.0，並不斷聽取意見。

有關基金內的最大項目保就業計劃，林鄭指，第一期申請目前已大致完成，當時預計會使用到810億元，目的是保障員工就業，結果有148,500名僱主申請，190萬名員工受惠，比原本預計的177萬更多，主要是因為有部分餐飲業從業員不申請食環署針對餐飲業的項目，改為申請總體的保就業計劃。整個第一輪保就業計劃，涉及的工資補貼金額為439億元。

具體數字方面，每位員工在3個月的補貼期中，平均受惠約23,000元，用不盡27,000的上限；97%受資助公司的為中小企，有380名受惠僱主的僱用人數為500人以上。11.6萬名自僱人士受惠，當中涉及的開支有8.7億。今日下午，勞福局局長及創新辦將主持技術簡介會解釋第三輪防疫抗疫基金的細節。

疫情下，就業市場受到嚴重影響。（資料圖片）

者僱員領取門檻放寬 對個別大企業新增要求

關於第一輪保就業計劃的問題，林鄭指直至8月，一共收到387個相關投訴，佔所有獲批個案的0.3%。政府經分析後，得知很多投訴都是基於計劃的設計和要求不清晰，政府會認真跟進，目前有35%個案已處理完成。林鄭宣布，第二期保就業計劃8月31日開始接受申請，申請時間為期兩周，直至9月13日，政府會按照第一期的宗旨，希望計劃簡單易明、撥款要快。

參考第一期的經驗，政府會作兩個調整：一是針對65歲以上長者。政府最初推出計劃時，由於65歲以上長者未必有強積金戶口，難以幫助他們，政府後來放寬計劃，只要僱主仍然為這些長者僱員自願供強積金，僱員戶口仍然活躍，政府也樂意提供補貼，政府其後共收到2.2萬個這類新增申請。不過實行下來，有約6,000個申請未能成功，因為這些戶口是空的，沒有資料讓政府參考僱員所收的工資為何，所以難以評估補貼額。在新一輪基金中，對於有強積金戶口的長者僱員，不論戶口內是否有錢，政府都會劃一提供5,000元的工資補貼。

第二是對於兩類收入未受疫情影響的行業，政府會增加一些要求。首先對於二十多間大型物管公司，政府要求他們收到補貼後，要回饋80%以上補貼額給業主或業主立案法團，或是管理物業的機構，因為實際發薪給大廈員工的是業主而不是物管公司，至於具體處理方法，由業主和物管公司自行商量；另外對於百佳、惠康兩大超市，政府要求他們在9至11月的補貼期中，要提供各方面的減價，以及為一些非政府機構提供超市券，協助有需要人士。

此外，林鄭再次呼籲大型業主，尤其商場業主，要共渡時艱全民抗疫，為租戶提供租務紓緩，更加不要因為租戶無法準時交租而採取法律行動。