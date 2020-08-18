林鄭FB請小鳳姐出場　《順流逆流》自勉公僕生涯：從來得失我睇透

「小鳳姐真係好忙!」繼網民不時「有請小鳳姐」出來助慶之後，今日就連特首林鄭月娥亦於其Facebook回顧其公務員生涯，引用殿堂級歌手徐小鳳於2018年紅館演唱會中送給她的《順流逆流》這首歌來自勉一番，並以「從來得失我睇透！」來作結語。
林鄭自稱40年公僕生涯不群不黨
林鄭月娥今日於其Facebook帖文中，稱自從1980年8月18日「懷着戰戰兢兢的心情，走進下亞厘畢道政府合署報到，加入政務主任(AO)行列」，40年的公僕生涯擔任過接近20個工作崗位，強調自己於不群不黨，政府內既無「馬房」，又不是「手袋黨」，曾遭前輩笑稱不利仕途，尤幸「遇到好上司、好同事，在工作上有很大的滿足感」，並趁機強調公職人員須秉持誠信(in good faith)，無畏無私(without fear or favour)，並時刻以最大公眾利益為依歸(in the overall public interest)。
以徐小鳳名曲《順流逆流》自勉
林鄭曾於今年7．1回歸酒會上形容過去一年，是其40年公務生涯中最嚴峻的考驗，承受着前所未有的人身攻擊和面對深感擔憂的艱難日子，美國財政部早前更宣布制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中港官員，她早前就曾以「嗤之以鼻」來回應，今日又在於其FB表示「隨着外國政府和政客對香港事務的無理指控和粗暴干預，這些人身攻擊將提升到國際層面，但我仍會以當年無畏無懼的精神，維護國家安全和香港市民的福祉，並時刻以小鳳姐在2018年紅館演唱會中送給我的《順流逆流》這首歌來自勉」。
《順流逆流》歌詞
歌手： 徐小鳳
曲/詞： 蔡國權
不知道 在那天邊 可會有盡頭
只知道 逝去光陰 不會再回頭
每一串淚水 伴每一個夢想
不知不覺 全溜走
＊不經意 在這圈中 轉到這年頭
只感到 在這圈中 經過順逆流
每顆冷酷眼光 共每聲友善笑聲
默然 一一 嘗透
幾多艱苦 當天我默默接受
幾多辛酸 也未放手
故意挑剔 今天我不在乎
只跟 心中意願去走
不相信 未作犧牲 竟先可擁有
只相信 是靠雙手 找到我慾求
每一串汗水 換每一個成就
從來 得失 我睇透 ＊