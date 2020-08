林鄭FB請小鳳姐出場　《順流逆流》自勉公僕生涯：從來得失我睇透

「小鳳姐真係好忙!」繼網民不時「有請小鳳姐」出來助慶之後,今日就連特首林鄭月娥亦於其Facebook回顧其公務員生涯,引用殿堂級歌手徐小鳳於2018年紅館演唱會中送給她的《順流逆流》這首歌來自勉一番,並以「從來得失我睇透!」來作結語。

林鄭自稱40年公僕生涯不群不黨

林鄭月娥今日於其Facebook帖文中,稱自從1980年8月18日「懷着戰戰兢兢的心情,走進下亞厘畢道政府合署報到,加入政務主任(AO)行列」,40年的公僕生涯擔任過接近20個工作崗位,強調自己於不群不黨,政府內既無「馬房」,又不是「手袋黨」,曾遭前輩笑稱不利仕途,尤幸「遇到好上司、好同事,在工作上有很大的滿足感」,並趁機強調公職人員須秉持誠信(in good faith),無畏無私(without fear or favour),並時刻以最大公眾利益為依歸(in the overall public interest)。

以徐小鳳名曲《順流逆流》自勉

林鄭曾於今年7.1回歸酒會上形容過去一年,是其40年公務生涯中最嚴峻的考驗,承受着前所未有的人身攻擊和面對深感擔憂的艱難日子,美國財政部早前更宣布制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中港官員,她早前就曾以「嗤之以鼻」來回應,今日又在於其FB表示「隨着外國政府和政客對香港事務的無理指控和粗暴干預,這些人身攻擊將提升到國際層面,但我仍會以當年無畏無懼的精神,維護國家安全和香港市民的福祉,並時刻以小鳳姐在2018年紅館演唱會中送給我的《順流逆流》這首歌來自勉」。