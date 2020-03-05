【01獨家】消息：梁天琦突被調至最高設防級別監倉

去年底，有泛民人士發起「和你寫」行動，向參與反修例示威及2016年旺角騷亂而入獄的在囚人士寄聖誕卡。熱血公民立法會議員鄭松泰今日（5日）表示，一名在囚人士於聖誕期間收到大量書信及聖誕卡，當中可能涉及敏感內容如劫獄，最終該人士被調柙至最高設防級別的 Cat. A（甲類囚犯綜合大樓），需重新適應在囚生活，鄭松泰批評泛民一窩蜂寄聖誕卡的做法。 《香港01》獲悉，該名囚犯是因參與旺角騷亂、被判監6年的本土民主前線前發言人梁天琦，他個多月前在石壁監獄被調至最高級別的Cat. A監倉。有了解情況的消息人士指，梁天琦被調倉後覺得「塞翁失馬」，雖同倉人士全屬重犯，但雙方相處融洽，但據悉他被調倉與聖誕卡事件無關係。

梁天琦目前於石壁監獄服刑。（資料圖片）

鄭松泰今日在Facebook出文，不點名指一名在囚人士，在聖誕期間收到一堆如行李喼大小的書信及聖誕卡，當中可能涉及一些敏感內容，「可能有人瘋狂地說要劫獄」，亦可能是「署方玩嘢小題大做」。

鄭松泰指，該囚友收到這些卡後，被調柙至最高設防級別的 Cat. A，（即甲類囚犯綜合大樓，囚禁需服刑超過12年的囚犯，包括被判處終身監禁和死刑的囚犯），「需要重新適應在囚生活，內裡的所有人和事。」鄭松泰指，該囚友並非與他理念相同的同道，只是早前呼籲大家不要一窩蜂寄聖誕卡是有道理的，「泛民黃色議員可以廉價販賣悲情，但你哋對唔對得住手足？」

梁天琦因1項暴動和1項襲警罪，被判監禁6年。(資料圖片)

消息指，鄭松泰所指的囚犯是因旺角騷亂案被判監6年、目前於石壁監獄服刑的梁天琦。梁天琦於2016年6月轉至高度設防的石壁監獄服刑，還押Cat B監倉，並非獨立囚禁，但約個多月前被調往最高設防級別的 Cat. A，內裡重門深鎖，裝有閉路電視監控，囚友絕大部分屬極度重犯。但消息指，梁天琦突被調倉與寄聖誕卡事件無關係。

據悉，梁天琦調往Cat A倉反覺得「塞翁失馬」，因有較大的指定空間活動，而同倉人士雖屬重犯，但大部人年約40、50歲以上，已監禁多年磨平「稜角」，梁天琦是倉中最年輕的一人，其他囚友待他不錯。

梁天琦早前就暴動案刑期上訴，上訴庭原定2月尾頒判辭，惟受新型冠狀病毒疫情影響，法庭聆訊「停擺」。