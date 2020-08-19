新冠肺炎｜民主黨去信張建宗　促全民再派1萬元、設失業援助金

新冠肺炎疫情持續，民主黨7名立法會議員今天（19日）去信政務司司長張建宗，向政府提出四大訴求，包括要求全民再派錢1萬元、向所有能夠供近期工作證明的自僱人士發放兩萬元、設立臨時失業援助金等。民主黨盼政府盡快回應訴求，對所有市民及中小企一視同仁，勿再令新一輪抗疫基金重蹈覆轍，如前兩次般漏洞百出。

民主黨黃碧雲指出，該黨早前接獲酒樓東主、體育教練等不少業界人士求助，指政府抗疫基金措施中有疏漏之處，令不少行業和經營者未能受惠。（余俊亮攝／資料圖片）

上一輪補貼 部份人士不合資格申請

民主黨黃碧雲指出，該黨早前接獲酒樓東主、體育教練等不少業界人士求助，指政府防疫抗疫基金措施中有疏漏之處，令不少行業和經營者未能受惠。其中有關餐飲業的資助計劃中，有業界人士指因規定申請人必須為持牌人，令不少非持牌人，但實際經營餐飲業務人士無法申請資助，更有持牌人利用經營者資料冒領資助。另外，有體育教練反映指，雖然他們具有各類型專業資格並持續開班授徒，甚至有些人在康文署轄下訓練班任教，專業資格得到署方認可，但由於其並非體育總會註冊下的教練，因此無法申領體育教練的7,500元一次過資助。

黃碧雲提到，現時本港共有超過34萬家企業，符合中小型企業委員會所界定的「中小企業」定義，佔全港企業總數逾98%，其聘用的僱員，佔私營機構僱員整體約45%，惟在疫情下，中小企無差別地面對不同程度衝擊和經營困難，某些營運成本高的行業，更面臨結業潮。

冀再次補貼中小企 建議資助金額分級制

民主黨七名立法會議員聯署去信張建宗，向政府提出四大訴求，包括要求全民再派錢1萬元，讓全港所有打工仔、自僱人士和家庭均能受惠；要求推出第三輪抗疫基金，民主黨批評前兩輪抗疫基金遺漏多個行業之餘，不少大型企業卻獲得巨額資助，因此政府應向全港所有有實質營運的中小微企再次提供資助，以解中小微企燃眉之急，資助金額可按企業僱員劃分不同層級。

民主黨又要求政府支援自僱人士，向所有能夠提供近期工作證明的自僱人士發放兩萬元，讓體育教練、的士司機、以至過去被遺漏的其他自僱人士，例如舞台工作者，獲得政府支援。亦要求設立臨時失業援助金，向失業人士提供為期6個月、每月9,000元的臨時失業援助金。