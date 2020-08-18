政府要求惠康百佳領補貼要減價有漏洞？　建制泛民同倡資助弱勢

政府今日（18日）第二輪「保就業」計劃詳情，特首林鄭月娥表示，由於超級市場的生意額未受疫情影響，故兩間大型超級市場百佳及惠康於9至11月、領取補貼期間，需為顧客提供減價，以及為弱勢社群提供超市券。 民主黨深水埗區議員、消費會委員袁海文就批評，超級市場於疫情期間明顯受惠，不應再接受政府資助；與其要超市提供減價，不如將資助直接分配予有需要的人，例如飽受疫情影響的幼兒教育及自由工作者。民建聯立法會議員鄭泳舜則建議，兩間超市應將至少一半的保就業津貼回饋社會，包括捐予關愛基金，支援疫情下失業、開工不足或需要短暫支援的市民。

在超市受惠於疫情下，政府仍提供資助的做法為人詬病。（資料圖片）

超市銷貨價值 多個月錄得10%升幅

翻查上半年的零售數據，超級市場的銷貨價值持續較去年同期上升，多月錄得高於10%的升幅。在保就業名單中，百佳超級市場獲得逾1.61億元的補貼額，承諾受薪僱員人數8,000多人；旗下包括惠康超級市場的牛奶有限公司獲批補貼3.99億元，承諾受薪僱員人數2萬多人。

在超市受惠於疫情下，政府仍提供資助的做法為人詬病，加上政府未有明確規定減價幅度，超市在提供回饋上就「有險可守」。袁海文質疑，大型連鎖超市在減價上必會「計盡晒數」，且減價方式五花八門，先加再減、用app積分等回贈亦算作減價。他建議，政府應要求超市交代實際受惠人數及減價總金額，不過最好的方法仍是禁止生意不受影響的行業申請，以免製造額外的行政成本。

減價不足成效不大 大減價則或有「副作用」

鄭泳舜同樣質疑，政府未就如何令超市推出減價優惠提出具體措施，擔心減價幅度不足以令市民受惠，建議要求超市將日用品最少減價一成。他亦憂慮，超市減價會使市民不到小店購物，令小店泥足深陷。

市民固然關注超市會否「偽減價」，然而假如減價折扣大，亦會引來另一問題。超市推出大減價必會引來搶購潮，紙巾、食品等必需品若再現短缺，或會令受疫情困擾多月的市民更人心惶惶。超市的室內空間中大量的人群聚集，亦有違社交距離的抗疫原則，這些問題有待政府設法解決。

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惠康回覆指，已將旗下的食品品牌產品價格降低兩成，並將捐贈10萬張餐券予社會上有需要人士。早前推出獎賞計劃的流動應用程式中，亦會向顧客提供更多消費折扣，回饋本地社群。

百佳則回應指，因應疫情、市場情況及其他國家內部需求，不少入口產品來貨價及運費大幅上升，已盡量承擔上漲成本，以維持穩定合理的產品零售價。