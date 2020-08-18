第三輪抗疫基金｜職工盟斥保就業漏洞多　傾斜商界　促全民派1萬

行政長官林鄭月娥今早（18日）宣布，推出第三輪防疫抗疫基金。職工盟今日（18日）於記者會表示，批評政府新一輪基金不修補漏洞，只向商界傾斜，不保勞工飯碗，促政府直接向勞工派發資助，設立失業援助金，並向全民發放1萬元現金。另外，政府應向抗疫前線僱員，包括清潔工、醫護及院舍員工，提供足夠裝備及額外援助。

至今收146宗投訴及求助 員工被逼減薪或放無薪假

職工盟批評，「保就業計劃」漏洞多，有僱主已經領取「保就業計劃」，仍要求員工減薪或放無薪假。職工盟指，自當局推出第一輪「保就業計劃」以來，共收到146宗投訴及求助，其中被迫放無薪假最多，佔當中6成。其次為被迫減薪、公司裁員等。

職工盟主席吳敏兒指，每天都收到勞工求助個案， 質疑「保就業計劃」支援勞工的成效，指僱主一邊接受業界基金援助，一邊領取「保就業計劃」，形容僱主「雙重受益」，而勞工則是「雙重損失」。她引述不少投訴稱，當員工向老闆要求領取9000元援助時，獲告之「保就業計劃的9000元，不是給你的。」

職工盟總幹事蒙兆達亦指，接獲不少勞工求助，指曾致電保就業計劃熱線，欲投訴老闆領取保就業資助，卻仍扣減僱員薪金或要求放無薪假，但當局回覆指做法並無違規，因此不構成投訴。蒙批評，保就業計劃無規管老闆如何處理津貼，令僱主可任意剝削員工。



保就業計劃欠透明 勞工投訴無門

林鄭月娥曾在今早記者會中引述數據指，截至本月16日，第一期「保就業計劃」共接獲387宗投訴，佔整體獲批的申請個案0.3%。職工盟質疑當局巡查次數少，無主動宣傳投訴渠道。

蒙兆達說，當局就第一期「保就業計劃」接獲14多萬宗申請，當中零僱員的公司已佔340間，而當局巡查公司少，形同鼓勵僱主心存僥倖，濫用計劃而不被發現，另外政府並無主動宣傳投訴渠道，認為透明度嚴重不足。

吳敏兒指，計劃無要求僱主向外披露如何處理資助，質疑保就業計劃是「騙局」，只是將公帑轉移至僱主，冀勞工如遇到僱主領取了資助，但並無發放款項，甚至要求放無薪假或裁員，就應向職工盟舉報。

促政府把資助直接派到手中

從事飲食工場員工鐘先生說，上司因近日生意慘淡，由起初要求八折支薪，到目前只支一半薪金，惟工時不變，他指負責人有申請保就業計劃，領取9000元，但他們作為僱員並無收到錢，批評政府並無理會打工仔感覺，要求將資助直接派發予僱員。

有美容業從業員林女士表示，僱主曾表示客人不足，要求僱員不用上班，最終只獲安排上班10天，僅獲發5000元薪酬，冀政府加強監管，令公司在申請保就業計劃時，向當局提交僱傭合約及戶口，直接將資助入到他們戶口。