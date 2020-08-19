通識書送審｜貪污官倒等六四起因被刪　支聯會斥政治意圖昭然若揭

教育局去年9月底推出高中通識教科書「自願送審」計劃，多間出版社前日（17日）公布修訂內容，當中刪減「現代中國」單元中多個被視為敏感議題的教學資料，其中涉及「維權運動」和「六四事件」。支聯會批評出版商刻意淡化、粉飾及扭曲，又特別點名提到齡記出版的教科書中，修訂「六四事件」資料時的手法拙劣不堪，將觸發事件的「貪污問題」和「官倒現象」等抹去，完全抹煞事件始末的客觀和準確陳述。 支聯會斥責，有關修訂手法不僅是偏向性混淆事實，更有意掩飾，不惜篡改真相，將血跡斑斑的「六四」屠殺慘劇，避重就輕的寫成維穩篇章，其政治意圖昭然若揭，卻是有違教育專業原則。

支聯會以齡記的高中通識教科書為例，提及原版列出「維權運動」的原因時，寫道當局「認為維權運動造成社會動盪，因此我們大多以打壓的方式處理，例如拘禁維權人士、封鎖網上相關言論等…」，修訂後改為「維權運動可能造成社會動盪，民眾應以理性的方式和我們反映問題及表達不滿，例如通過國家信訪局網站作出申訴…」支聯會反駁指，事實上上訪者多遭遇截訪、關押甚至酷刑，受屈者即使循司法程序尋求公義，亦經常遭到有關當局的滋擾和逼迫，造成更大和更多的冤案，批評如此的修訂資料無疑是文過飾非，為當局的惡行塗脂抹粉。

歷史教學材料應持平公正 而非以政治正確掛帥

支聯會強調，歷史教學是認識和探究的學習過程，有關教學材料的整理、編製和鋪陳須持平公正，盡量展示和引述正反兩方面資料，從而引導學生以多角度討論、思考和判斷。歷史教學並不是政治宣傳，而歷史教材因此絕對不是以「政治正確」掛帥，經修改以凸顯黨國政策和正面形象。 支聯會指出，極權國家慣常以操控的教育手段修改歷史，從而捏塑人民的歷史記憶，箝制人民的思想，以配合其管治策略，提醒香港人及教育界必須有所警覺。

教育局2019年底推行高中通識書的「自願送審」計劃，不按建議修訂的書目將不獲官網介紹。教育局今日公布完成審核書單中，有6間出版社、共8套通識教科書參與。