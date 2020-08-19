立法會延任｜27溫和、抗爭派跨陣營聯署　籲民意為依歸勿互相攻擊

人大常委會日前宣布立法會延任不少於一年，民主派陣營對於去留的討論陷入膠著狀態。泛民前日（17日）發表聲明，指大多數議員傾向留守議會戰線，惟人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸則表態支持杯葛議會，部分本土抗爭派亦強烈反彈。眼見分裂一觸即發，部份溫和民主派及抗爭派今日（19日）發起跨陣營聯署，呼籲要尋求共識，以民意作為最終決定的依歸，不應在此時此刻以過份言辭互相攻擊。聯署信中表示，是留是去都不是容易作出的決定，因此只有跟從民意，讓公投和民調結果決定，才是能向未來負責，解開目前困局的唯一出路。 參與聯署的包括抗爭派張秀賢、張文龍、李軒朗，及溫和民主派周小龍、胡耀昌等。

共有27名民主派及抗爭派參與跨陣營聯署，以「分裂關頭必須力挽狂瀾，放下成見以團結為先」為題，呼籲民主派各路朋友尋求共識。

截至19日下午8時，共有27名溫和民主派及抗爭派參與跨陣營聯署，以「分裂關頭必須力挽狂瀾，放下成見以團結為先」為題，呼籲民主派各路朋友尋求共識，以民意作為最終決定的依歸，不應在此時此刻以過份言辭互相攻擊。聯署指出，發起聯署的人中支持總辭有之，支持留守亦有之，惟不忍看到民主陣營分裂，亦不希望民主派支持者因此陷於焦慮當中，更不能夠坐以待斃看着中共的分化伎倆得逞。

聯署促請民主派現任立法會議員，在作出任何決定前能夠三思，以公投、民調的取態為最終的集體決定，並向公眾陳述留或去的利弊，與香港人共同協商前路。同時，建議民主派立法會議員與初選出線者、民主派區議員共同成立溝通平台，就未來一年的工作進行有效溝通，共同決定未來一年的運動路向。

聯署指出，自從2010年的五區公投和政改決定之後，民主陣營陷入前所未有的分裂狀態，山頭林立令信任一直磨滅。直至去年的反修例運動，民主陣營和勇不分、齊上齊落，才使往日累積的傷痕有癒合的契機，呼籲要在體制內外共同前行，不讓用血淚堆砌的過去毁於一旦。