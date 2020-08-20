立法會延任｜劉頴匡提「影武者」論　李國麟質疑可行性

全國人大常委會通過《決定》延任第六屆立法會任期至少一年，民主派前日（17日）召開內部會議後發聲明，指大多數議員傾向留守議會戰線，立法會議員陳志全和朱凱廸傾向不留任。 民主派新東初選出線者劉頴匡建議，原本離任的議員可聘請初選勝出者擔任議員助理，擔任對方的「影武者」，由最新的民意授權決定未來議會方向。劉頴匡強調，政府想廢除整場初選的武功，但民主派將初選出者拉回來合作，就是一個大反擊。惟劉的「影武者」論存在不少疑問，有現任議員已率先質疑其操作性，有學者甚至提出「影武者」僅初選勝出人士，最終能夠進入議事廳仍是未知之數，不一定代表初選選民支持他們「在過渡議會內做立法會議員」。

李國麟稱，現時政府決定延任第六屆立法會一年，矛盾應指向特首林鄭為何不如期舉行第七屆立法會。（資料圖片）

李國麟：應「夾」林鄭而非「夾」自己人

劉頴匡舉例指，衞生服務界現任立法會議員李國麟，可考慮聘請初選勝出者香港醫管局員工陣線主席擔任議員助理，未來一年都對她言聽計從。劉頴匡認為，因余慧明是最新的民意授權，李國麟的民意授權已經過去，形容李國麟可成為對方的「影武者」，這樣留在議會就是有意思。

李國麒接受查詢時表示，自己尊重民主派初選的決定，原定下屆不再參選。但他稱現時政府決定延任第六屆立法會一年，矛盾應指向特首林鄭為何不如期舉行第七屆立法會。對於聘請初選勝出者任助理的建議，李國麟認為要視余慧明是否願意、其現任辦事處同事的安排以及具體操作是否可行，就「影武者」說法，他認為應作引證及適切討論，重申應該批評的是政府，「應該一起『夾』林鄭而不是『夾』自己人」。

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽表示，民主派尋找不同的中間落墨方案，當然是好事，但有一些技術細節需要再想清楚。 （資料圖片）

馬嶽：尋找不同中間落墨方案是好事 技術細節需想清楚

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽表示，民主派尋找不同的中間落墨方案，當然是好事，但有一些技術細節需要再想清楚。例如初選的勝出者，獲得的是60萬人授權，和所有民主派選民數目有一定分別，而且出線也不代表他們最終會勝選；此外，初選勝出者獲授權「代表民主派出選立法會」，但不一定代表選民支持他們「在過渡議會內做立法會議員」。因此，要有心理準備同樣會有抗爭派人士質疑這個方案的正當性。「當然以今日的政治環境，連借個議辦作初選票站都會被罰。如果民主派將資源交給議會外的人，政府會不會找其他方法告你，那也是需要考慮的。」

不過，馬嶽原則上支持民主派討論更多資源共用、議會內外協作的方案，收窄兩派的分歧，方可對現時的局面有幫助。

朱凱廸向傳媒表示，希望民主派現任議員及全部初選出線人未來兩星期籌組「工作平台」，各方坦誠自己的立場，再做具公信力的民意調查最終才作出決定。（資料圖片/盧翊銘攝）

朱凱廸倡現任議員與初選出線者商議 再透過民調作最終決定

立法會議員朱凱廸日前向傳媒表示，希望民主派現任議員及全部初選出線人未來兩星期籌組「工作平台」，各方坦誠自己的立場，再做具公信力的民意調查最終才作出決定。他又提及，明年立法會選舉議會戰線會更艱難，應公投決定是否杯葛選舉，故應盡早建立具公信力平台。

有現任民主派議員指，周一會面中曾提及稍後會與初選出線人見面，但未知確實時間。該人稱，會上曾有人提出參考民調方式，但沒作特別討論，最終大家達成發聲明指多數人傾向留任的共識，對於個別議員傾向不留任，相信每個人有其考慮。該人認為，與初選人會面和參考民調都是好事，強調在仍有的言論自由下，大家可開放討論，聽取不同意見。另有議員稱，周一會上並沒詳細討論以民調方式決定結果，但認為若民調並非以全港性隨機抽機方式進行，擔心未能完全準確反映結果。

對於參考民調方式，民主黨主席胡志偉日前表示，一個對香港未來大影響的決定，是否可以完全交給一個民調作結論，況且如果北京知道民主派完全視乎民調作決定，是否存在操控結果，也是未知之數。他強調，留任與否是政治判斷，在街頭和國際戰線都受到約束下，留住議會的發聲平台，是有其作用。他願意接受民意的監督，如市民認為民主黨不對、來年表現不符期望，隨時可用選票改變民主派結構。