新冠肺炎〡屯門區議員推病毒檢測服務　收費350元　兩日內有結果

香港第三波疫情持續，有屯門區議員聯同本地檢測服務，將於本周六（22日）、周日（23日）聯同本地檢測服務公司為居民提供病毒檢測，以深喉檢測方式進行，費用為成本價350元，今、明兩日起可進行網上登記，全港市民都能參與。 居民經網上登記後，可在周六於7個指定地點付款取樽，翌日交回檢測樽並領取一盒本地生產口罩，交回樣本後48小時內，工作人員在收到化驗結果後通知居民，有需要可領取陰性結果證明書。

張可森稱，有本地檢測公司主動提供成本價，讓市民進行檢測，強調不涉及區議會任何撥款。（羅家晴攝）

屯門區議員、屯門社區網絡成員張可森表示，政府推出的病毒檢測數量不足，部分市民工作需要健康證明，但難以承擔逾千元的檢測費用，亦擔心檢測過程的資料外洩，故有本地檢測公司主動提供成本價，讓市民進行檢測，一日最多能檢測1萬個樣本。他強調這次檢測服務完全不涉及區議會任何撥款。

張可森又指，合作的化驗所已有MLT的專業認證，化驗師有至少3年相關化驗經驗，檢測工具獲美國食品藥品監督管理局（FDA）及歐盟CE認證，相信能夠增加市民對檢疫的信心。

屯門社區網絡副主席羅焯勇指，民政事務處早前派員到山景邨一連四日派發咽喉拭子採樣套裝予居民，但不少市民不了解測試方法，亦稱較難自行採用咽喉拭子採樣方式收集樣本。（羅家晴攝）

屯門社區網絡副主席羅焯勇指，民政事務處早前派員到山景邨一連四日派發咽喉拭子採樣套裝予居民，但不少民不了解測試方法，亦稱較難自行採用咽喉拭子採樣方式收集樣本。屯門區議員王德源稱，接獲不少街坊求助希望進行檢測，但往往致電衞生防護中心查詢時，均得到不同答案。