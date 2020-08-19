新冠肺炎｜酒商疫下生意跌七成　盼網上美酒佳餚巡禮谷生意　

「香港美酒佳餚巡禮」連續兩年取消嘉年華活動，旅發局今日（19日）公布，受新冠肺炎疫情影響，今年首次移師網上舉行，旅發局會設計全新一站式網上平台，網羅過百餐廳及酒商優惠，亦於網上舉行品酒學堂及名廚烹飪班。 有參展商雖大感失望，但認為網上平台有助推廣品牌。香港酒業總商會指出，自疫情開始，酒商生意額大跌七成，酒商都希望把握今次機會宣傳。有酒商計劃透過網上教室，教授威士忌煮菜及自調雞尾酒，同時推出不同優惠吸客。

今年美酒佳餚巡禮改為網上舉行，透過直播與參加者交流品酒心得。（資料圖片）

品酒師網上直播兼促銷

香港酒業總商會會長蘇又萍表示，去年至今酒商生意不佳，加上飲食及零售業轉差，生意大跌七成，如今美酒佳餚巡禮改為網上活動，不少酒商都認為「有好過無」。

蘇指出，經參考外國經驗，初步構思會舉行兩項網上活動，邀請品酒師進行網上直播，教授觀眾品嚐清酒、威士忌等；同時舉行直播促銷，推出限量商品及大減價。蘇建議顧客可於網上平台購買半支裝酒辦，「預先買多幾支，到時可以喺直播一齊試唔同種類嘅酒。」

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顧客可跟調酒師自製鹹柑桔雞尾酒

Johnnie Walker港澳品牌經理Victoria Hung表示，希望透過網上平台推廣品牌，屆時會有網上教室，請來威士忌專家分享美食配搭，利用本港食材配合威士忌煮菜；另外亦會推出限量優惠，顧客於網上購買威士忌會附送雞尾酒套裝，包括調酒工具、酒杯、威柑桔等，顧客可以透過網上教學，跟從調酒師指導，自製鹹柑桔雞尾酒。

Tengo Worldwide Limited市場推廣經理Jamie Lo指出，取消嘉年華活動的確失色不少，但早有心理準備，期望網上活動帶來更佳宣傳效果。她又表示，近年市民喜歡網上購物，可以藉此開拓市場，認為將來美酒佳餚巡禮可以同時舉行嘉年華活動及網購平台。

預訂美酒食材直送府上

旅發局今日宣布將「香港美酒佳餚巡禮」移師網上舉行，為期數星期，希望透過網上活動，繼續幫助業界製造生意機會。旅發局計劃於今屆的網上「香港美酒佳餚巡禮」安排「名廚烹飪直播」，將食材先速遞到參加者府上，讓參加者邊看直播，邊跟着一起下廚，更能於直播中與名廚互動，即時分享烹飪心得。

另外，還有「網上品酒學堂」，由經驗豐富的品酒專家及調酒師主持，由淺入深，分享品酒心得和知識，旅發局會安排預先將美酒速遞到參加者府上，方便參加者在網上學習各種品酒知識。

另一活動亮點是「網上葡萄酒拍賣會」，旅發局正與國際網上拍賣公司及本地酒業拍賣平台商討合作，搜羅多款特色酒品，讓參加者安坐家中競投心水佳釀，再直送府上。