立法會延任︳勞工界促政府盡快提交取消對沖草案　設失業援助

全國人大常委會上周通過《決定》，讓本屆立法會延任不少於一年，立法會勞工界議員潘兆平及陸頌雄，聯同一眾勞工顧問委員會僱員代表今日（20日）見記者，向政府提出落實取消對沖、設立失業援助制度及創造職業的訴求。 勞顧會勞方代表鄧家彪指，立法會延任一年的時間不算長，但認為政府如不做已答應要做的事，將辜負勞工的期望。他強調，同意取消強積金對沖是勞顧會得來不易的共識，認為如果政府再延遲至下屆立法會，是辜負了打工仔期望。鄧家彪強調，強積金被對沖的金額連年遞增，2019年被對沖近47億，質疑政府再不行動，將推倒退休制度。 另一勞方代表周小松呼籲政府認真考慮推出失業援助，包括短期緊急援助、無息貸款等。

周小松在記者會上表示，認為實際失業情況，沒有統計處資料所顯示的樂觀。他指，最近的一次數字來自5月至7月，但5、6月時限聚令有所放寬，令飲食業情況有好轉。他指，不少飲食業工友長期放無薪假，不少酒樓都停業，相信如果數字計及7月尾和8月份，失業率會更差。

他又指，社會現時有隱性失業現象，不少勞工正放無薪假，除了闊度上波及各行各業，影響的深度亦嚴重，「不少個案本身正供樓，本來每月收入3萬元，現時只有『萬三元』。」

鄧家彪補充，推出失業援助一事已在不同政黨、階層間有共識，他認為政府應研究推出失業援助與失業綜援有何分別，因為不少勞工重視尊嚴，不願申請綜援。他舉例指，政府推出的失業綜援今年一月有1.2萬家庭領取，但至今年6月仍只有1.8萬家庭申請，反問多了那麼多人失業，為何申請個案只多了6千。



勞工界促取消對沖草案盡快出台 經濟差強積金對沖後「一蚊都無」

取消對沖的方案一直未有勞資雙方都同意的方案。陸頌雄回應指，雖然就方案應如何處理，勞資雙方都有很多不同細節，但認為現時已有初步共識，強調方案無可能「大家都覺得100分」，但政府沒有理由繼續拖延推出草案的工作。

鄧家彪指，現時未取得強積金對沖在2020年的情況，但去年第4季用於對沖遣散費的金額是歷來新高，有6.1億元，他相信今年情況會更差。他又指，不少打工仔表示當經濟好時退休，受惠於強積金表現好，在對沖後仍有強積金，但當強積金的資產少了，「咁所以可能佢攞住個長服金，（對沖後）佢已經一蚊都無喇強積金。」

他們亦呼籲政府來年要適時公布早前指會創造3萬職位的進度及方向。勞顧會勞方代表梁籌庭指，有關招聘工作已經停止，認為失業問題回穩只是假象，因為有抗疫基金2.0的措施，令解僱問題暫時停止，料如果沒有加開職位，未來失業率將愈來愈高。

立法會將延任一年，潘兆平呼籲不同黨派，不要再在議會有太多政治鬥爭，齊心做好民生改善的議題，相信一年內可處理不少工作，以免有負市民、大眾的期望。陸頌雄稱，社會需要復原，希望議會合理地處理議案、撥款，例如工程等，他指工務工程減少，直接影響到業界的生計。